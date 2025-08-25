Torna la pace tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani? Ecco cos'è successo tra gli ex naufraghi dopo l'Isola dei Famosi.

Pace fatta tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani dopo gli scontri avuti all’Isola dei Famosi 2025? Giarrusso e Cristina Plevani sono stati due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del reality show e, nel corso dell’avventura in Honduras, tra i due non sono mancate frecciatine. “Che cosa ha fatto negli ultimi 25 anni Cristina Plevani? Niente. È una che 25 anni fa ha vinto il primo Grande Fratello e da allora non ha fatto nulla”: queste le parole dette da Dino Giarrusso che avevano dato il via ad un botta e risposta.

Dino Giarrusso, poi, aveva chiesto scusa a a Cristina Plevani che, però, non aveva nascosto di aver provato una forte delusione per l’atteggiamento del compagno d’avventura. Recentemente, tuttavia, i due si sono abbracciati come svela lo stesso Giarrusso sui social.

Dino Giarrusso e Cristina Plevani: cos’è successo dopo l’Isola dei Famosi 2025

Nel corso di un evento organizzato da Simona Ventura e Giovanni Terzi a Cervia, Dino Giarrusso e Cristina Plevani si sono ritrovati dopo l’avventura vissuta insieme all’Isola dei Famosi 2025. Con una foto di un abbraccio pubblicata su Instagram, Giarrusso ha scritto: “Ritrovare Cristina dopo l’isola e abbracciarci. […] L’isola ti mette a dura prova con digiuni e privazioni, ma finito quel periodo così particolare ricomincia la vita, le bellezze e le comodità che forse diamo erroneamente per scontate, ed è più facile capirsi, ed apprezzarsi. Grazie a Simona Ventura ci siamo ritrovati con Cristina Plevani e per me è stato bello e utile”.

Da parte sua, però, Cristina Plevani ha voluto fare alcune precisazioni: “Eravamo entrambi ospiti per un week end fatto di tornei, interviste e la possibilità di conoscere persone nuove (almeno per me), ci siamo salutati, scambiati qualche parola, come in teoria si dovrebbe fare per educazione. Questo non vuol dire che l’opinione che entrambi abbiamo l’uno dell’altra sia cambiata, perché non credo possa cambiare, la mia no…ma si va oltre, non siamo amici ma abbiamo condiviso un’esperienza straordinaria, nel senso “fuori dai limiti del normale”, siamo solo persone intelligenti che si rispettano consapevoli del fatto che non abbiamo nessuna affinità”.

