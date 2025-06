Isola 2025, caos in diretta: minacce pesanti da Dino Giarrusso e Fantini! Veronica Gentili interviene e prende una decisione choc.

Volano minacce gravi all’Isola dei Famosi 2025. Durante la puntata di mercoledì 18 giugno è stato mandato in onda un siparietto decisamente spiacevole con una rissa sfiorata – ma neanche troppo – tra Dino Giarrusso e Omar Fantini. Tutti i naufraghi si stavano sfidando ad una sorta di pallanuoto, una prova organizzata dalla produzione, chiamata “Pelota”, quando è successo il peggio. I due concorrenti sopracitati si sono quasi presi a botte e sono partite minacce al veleno: “Ti ammazzo“, avrebbe detto Fantini al giornalista.

Durante la partita si sono insultati a vicenda perchè secondo Omar, Dino avrebbe messo la testa di Cristina Plevani sotto l’acqua, e si sa, i due non vanno di certo d’amore e d’accordo. Pierpaolo Pretelli ha interrotto dunque il gioco seguito da Veronica Gentili che ha sua volta ha chiesto a gran voce di stoppare tutto per ripristinare gli equilibri ma non c’è stato nulla da fare, i due naufraghi hanno continuato a minacciarsi con gesti poco consoni a finire in televisione e la conduttrice è stata costretta a squalificarli.

Dino Giarrusso e Omar Fantini, scoppia il caos: “Ti ammazzo m**da“

“Dino e Omar sono squalificati dal gioco“, ha detto Veronica Gentili, mentre a fine partita anche Pierpaolo Pretelli ha confessato che pensava di avere a che fare con uomini maturi, ma che evidentemente si sbagliava e non poco! Dopo che la conduttrice li ha rimproverati, Omar Fantini ha tenuto a precisare di aver reagito con una minaccia solo per un motivo: non accetta che nessun uomo faccia del male ad una donna, in questo caso Cristina Plevani. “Omar mi ha detto ‘Ti ammazzo m**da, ti tengo venti minuti sott’acqua, ti ammazzo’. Da contratto, non si potrebbe minacciare un’altra persona“, ha spiegato Dino Giarrusso. Un gesto pesantissimo che non è passato inosservato a Veronica Gentili e a Simona Ventura, le quali si sono trovate senza parole.

Omar Fantini ha risposto alle accuse di Dino Giarrusso: “Lui invece che dirlo, l’ha fatto“, ha spiegato per difendersi, “Si è attaccato al collo e mi ha tirato giù da dietro, immediatamente dopo l’ha fatto a Cristina. Un uomo che prende una donna per la gola e se la tira dentro“. La conduttrice ha ribadito che questo è solo un gioco e nessuna di queste prove dovrebbe mai sfociare in una brutta pagina televisiva come questa. Che dire, ci saranno altre conseguenze?