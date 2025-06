Dino Giarrusso è senza dubbio uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025. Un concorrente sicuramente non facile, sempre pronto ad opporsi e dire la sua, anche se questo vuol dire essere ‘scomodo’. E proprio alcune sue recenti affermazioni in Honduras hanno suscitato sgomento da parte dei naufraghi e del pubblico, a partire dall’ammissione di aver avuto “centinaia e centinaia di donne”. Una dichiarazione di fronte alla quale ci sono stati risolini e incredulità da parte dei naufraghi (e non solo), che oggi viene però confermata dalla moglie Sara Garreffa.

Lite furiosa tra Mirko e Patrizia all'Isola dei Famosi: "Hai rotto il cazz*"/ Urla e accuse: cos'è successo

Intervistata da Fanpage, la donna ha ammesso che sono state davvero circa 500 le donne avute da suo marito Dino Giarrusso prima di sposare lei. Una rivelazione che il naufrago non avrebbe fatto per vantarsi all’Isola, bensì per raccontare la sua vita e, quindi, “anche gli avvenimenti che per lui sono stati significativi dal punto di vista sessuale.” ha spiegato la donna. Avventure che, a suo dire, sono un aspetto importante della vita del marito e che l’ha caratterizzato.

Gruppo spaccato all'Isola dei Famosi 2025: "Ormai siamo due fazioni"/ Omar e Adinolfi pungono Teresanna

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, svela come ha reagito alle effusioni del marito con Alessia Fabiani all’Isola dei Famosi 2025

E a proposito di flirt, ha fatto chiacchierare non poco il momento tenero che Dino Giarrusso ha avuto di notte, all’Isola dei Famosi 2025, con l’amica Alessia Fabiani. I due si sono scambiati un lungo e affettuoso abbraccio, stesi sulla stuoia di notte. Una scena che, tuttavia, non ha affatto infastidito la moglie Sara, che si è detta anzi felice di sapere che il marito ha trovato una persona sulla quale contare. “Io e Dino abbiamo un rapporto molto aperto, sincero e non siamo gelosi.” ha chiarito la donna, spiegando infine che “Se mio marito si trova insieme a un’altra donna, stanno bene e sono affini, a me fa solo piacere, perché vuol dire che ha trovato qualcuno su cui contare per il resto del percorso”.