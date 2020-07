Dino Giarrusso, lite a Omnibus con Alessandra Sardoni/ “Interrompe solo me, perché?”

Scintille nel corso della trasmissione di La 7 “Omnibus” fra l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso e la presentatrice, Alessandra Sardoni. Tutto ha inizio quando il pentastellato parla del reddito di cittadinanza, affermando: “Ci sono alcuni esponenti del Pd che non amano il reddito di cittadinanza, che per noi è una riforma insostituibile e che peraltro si è rivelata particolarmente utile”. A quel punto, la Sardoni interrompe Giarrusso, il quale ribatte prontamente: “Lei non ha interrotto Toti e nessun ospite. Fa solo con me questa cosa del ‘punteggiare’. Io sono affascinatissimo”. Ecco dunque che la polemica viene dirottata dalla conduttrice sulla questione dei navigator, che “non stanno facendo niente, tutti gli articoli di giornali segnalano che ci sono percentuali bassissime”. Giarrusso va su tutte le furie: “Come non stanno facendo niente? Lei non ha idea di quello che stanno facendo i navigatori. È molto insultante dire che non stanno facendo niente, lo sa? Lo sa quanti problemi hanno risolto i navigator in questo periodo?”.

SCINTILLE FRA DINO GIARRUSSO E ALESSANDRA SARDONI: “PERCHÉ STOPPA SOLO ME?”

“Quanti posti di lavoro hanno trovato i navigator?”, ha domandato a Dino Giarrusso la presentatrice di “Omnibus”. “La farei parlare con i nostri navigator – ha asserito Giarrusso, senza fornire dati numerici in merito –. Si stanno occupando della risoluzione di questioni molto importanti, perché c’è stata una pandemia anche per le persone che cercavano lavoro”. La lite fra i due è proseguita per alcuni minuti, fino a quando l’europarlamentare grillino ha deciso di porre fine alla querelle, affermando: “Mi fa piacere che il dibattito sia solo con me e che lei contraddica solo me. Penso anche che ci sarà un motivo. Punteggi anche gli altri suoi ospiti, perché è molto particolare il fatto che lei queste punteggiature le faccia solo con me. Ho sentito parlare Toti in assoluta libertà, come è suo diritto, per carità, però, quando parlo io, lei dopo 3 secondi mi interrompe e mi parla sopra. Si riveda la puntata: ha interrotto solo me. Poi mi spieghi come mai solo con me le viene il desiderio di intervenire e con gli altri ospiti, a partire dal governatore Toti, questo non accade”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA