Dino Giarrusso/ “Mi candido alla presidenza della Regione Sicilia per il M5s”

Dino Giarrusso si propone come candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Sicilia. Intervenuto ai microfoni de L’aria che tira, l’ex iena ha esordito così: «In Sicilia si sono sempre anticipati i tempi. Io confesso di aver ricevuto migliaia di messaggi di persone che mi chiedono di candidarmi a Regione Sicilia».

“NUCLEARE E GAS FONTI GREEN”, COMMISSIONE DIVIDE UE/ Austria: “Pronti a fare causa”

«Io mi metto a disposizione», ha proseguito Dino Giarrusso, sottolineando che battere Musumeci è possibile: «Io sto bene al Parlamento Europeo e mi hanno votato per stare lì, ma abbiamo visto che la regola aurea per cui bisognava restare da una parte è saltata, per questo il modo migliore per vincere le elezioni in Sicilia, dove il Centrodestra è spaccato, credo sia avere una candidatura sostenuta dai cittadini»

SCUOLA, “RIENTRO NON SLITTA”/ Riapertura 10 gennaio: scontro Governo su regole Covid

Con Conte «avremo tutto il tempo per parlarne», ha precisato Dino Giarrusso, ribadendo che la speranza è quella di creare una formazione più ampia possibile, non escludendo l’intesa con il Partito Democratico e con gli altri partiti di Sinistra: «Mi auguro che ci siano primarie all’interno del Movimento 5 Stelle e primarie con quanta più ampia maggioranza possibile. Io ho avuto tante richieste e quindi mi metto a disposizione. Penso che in Sicilia si possa vincere solo se si è uniti contro un Centrodestra che ha governato molto male».

LEGGI ANCHE:

Andrea Costa/ "Ok green pass rafforzato per il lavoro. Obbligo vaccinale? Non serve"

© RIPRODUZIONE RISERVATA