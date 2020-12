Dino Giarrusso piange in diretta tv per morte Paolo Rossi/ Video: “Brutta giornata”

La morte di Paolo Rossi ha sconvolto il mondo del calcio ma non solo. Grande commozione oggi in Italia, anche nel corso di programmi tv è possibile toccare con mano questa grande emozione: è il caso di Dino Giarrusso, europarlamentare per il Movimento 5 Stelle con un passato da inviato de Le Iene. Il politico è stato ospite a L’aria che tira, programma condotto da Myrta Merlino su La 7, ed è stata proprio la padrona di casa (compagna di Marco Tardelli, suo ex compagno di squadra) a voler ricordare il 64enne, sconfitto da una male inesorabile: «Paolo era un uomo molto sorridente, molto buono e ha dato una gioia agli italiani che pochi altri hanno saputo dare».

DINO GIARRUSSO IN LACRIME PER PAOLO ROSSI: IL VIDEO

Dino Giarrusso ha spiegato a L’aria che tira di aver scritto due monologhi che hanno come protagonista proprio Paolo Rossi, che ne è venuto a conoscenza: «Sono stato molto emozionato perché ho scritto due monologhi. Poi questi monologhi sono stati letti da Paolo Rossi perché una persona di Arezzo glieli aveva girati, lui mi scrisse una bellissima e-mail. Poi ci conoscemmo, mi invitò a casa sua vicino ad Arezzo e lesse questo monologo». Dino Giarrusso ha poi aggiunto: «Ma la cosa più bella è quella e-mail in cui mi disse: “Non sai quanto ho goduto a fare gol a Schumacher sotto le gambe, noi la Germania l’abbiamo sempre fregata”. Questa cosa la scriverebbe un ragazzino ma lui aveva 60 anni e mi ha commosso, oggi non è una bella giornata…». Poi il grillino, già visibilmente commosso, è scoppiato in un pianto a dirotto per l’emozione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA