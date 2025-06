Dino Giarrusso sotto accusa: "Se Sara sapesse tutto…". Retroscena choc dall’Isola dei Famosi 2025.

Dopo la puntata di ieri 18 giugno all’Isola dei Famosi 2025 non si fa altro che parlare di Dino Giarrusso e la moglie Sara Garreffa. Infatti, durante la diretta è successo davvero di tutto a partire dallo scontro del giornalista con Omar Fantini fino ad arrivare agli attacchi puntigliosi a Cristina Plevani, la quale è rimasta molto male dopo una serie di affermazioni piuttosto tristi e inappropriate sul suo conto. Ma quello che è saltato agli occhi dei fan è stato il momento in cui la moglie ha preso la parola per difenderlo, minacciando addirittura la trasmissione di andare per vie legali.

Sara Garreffa è intervenuta dopo che Dino Giarrusso era stato accusato di far violenza sulle donne in seguito ad una lotta un po’ troppo concitata durante un gioco di pallanuoto, nonchè una prova a cui i naufraghi sono stati sottoposti per avere dei premi. In quel momento, preso dalla foga aveva trattato male la Plevani, e Omar Fantini si è subito scagliato contro di lui ritenendolo un violento. “Non ci sto. Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne, non ci sto“, ha detto la donna, minacciando poi di andare per vie legali. Dopo la puntata, però, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione che ha lasciato tutti senza parole.

Sara Garreffa e Dino Giarrusso, la segnalazione da Deianira Marzano: “Le serve davvero l’avvocato…“

“Se la moglie sapesse certe cose del suo maritino…l’avvocato le servirebbe per altro“. Così, un utente ha scritto a Deianira Marzano, lasciando intendere tradimenti da parte di Dino Giarrusso durante il loro matrimonio. Il fatto è che molto probabilmente, al di là delle segnalazioni, Sara Garreffa è consapevole che Dino sia un latin lover nato, e che nel corso della sua vita ha avuto moltissime donne. Non solo, qualche tempo fa la donna, avvocatessa di professione, aveva dichiarato di avere con Dino una relazione aperta, il che fa intendere che ognuno sia in qualche modo libero di andare anche con altri partner.