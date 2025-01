DINO MENEGHIN: DALLE MONTAGNE A VARESE E MILANO, MA IL BASKET DI OGGI…

Dino Meneghin oggi, sabato 18 gennaio, compie 75 anni: il più celebre giocatore nella storia del basket italiano è stato festeggiato con una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale rifiuta la definizione di monumento perché “sui monumenti ci vanno piccioni a fare i loro bisogni”. Dalla nascita ad Alano di Piave, in provincia di Belluno, un luogo perfetto per crescere nella natura, anche se ci è rimasto solo fino alla prima elementare, poi il trasferimento per il lavoro del padre a Varese, una città che segnerà profondamente la vita e la carriera sportiva di Dino Meneghin.

Diretta/ Bayern Virtus Bologna (risultato finale 72-82): colpo felsineo! (Eurolega, 17 gennaio 2025)

Resta però l’imprinting della ‘razza Piave’, cioè “onestà, dedizione e lavoro”. In questo senso molto simile proprio a Varese, prima del salto nella metropoli Milano, per una carriera di fatto divisa tra le due città lombarde, ai tempi super potenze del basket non solo italiano, per merito anche di Dino Meneghin. Del basket di oggi segue soprattutto Serie A e Eurolega, meno la Nba, che ormai è “ritmi vertiginosi, tiro da tre e poca difesa. Ma si sta andando un po’ tutti in quella direzione lì, e non è un bene”. Tecnicamente, gli piace “vedere un gioco a due ben fatto, un attacco fatto di letture e movimenti senza palla”, mentre un’idea per il basket del futuro potrebbe essere allontanare la linea del tiro da 3 punti.

DIRETTA/ Milano Partizan (risultato finale 70-90): dilagano i serbi! (16 gennaio 2025)

DINO MENEGHIN: GLI ANEDDOTI SULLA NBA

Dino Meneghin sottolinea che competere è diventato sempre più difficile: a livello di club chi ha meno soldi deve avere “buone idee”, con Parigi indicata come possibile modello per l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna; per la Nazionale invece il tasto dolente è l’impiego dei giocatori italiani, quindi l’appello è chiarissimo: “Buoni giocatori ne avremmo, solo che trovano poco spazio nelle rispettive squadre. Almeno in campionato vorrei che gli italiani giocassero di più”. Di certo mancano lunghi, nel ruolo di centro resta ancora lui il mito e allora serve lavorare bene ad ogni livello, a cominciare dal presidente federale, ruolo che lo stesso Dino Meneghin ricoprì dal 2009 al 2013.

Diretta/ Venezia Cluj-Napoca (risultato finale 77-68): ko per i veneti ( Eurocup,15 gennaio 2025)

Tornando ai suoi tempi, resta il palmares sterminato, con dodici scudetti, sette Coppe dei Campioni e altissimo altro, fra cui un argento olimpico e un oro europeo con la Nazionale: Dino Meneghin avrebbe meritato un posto nella Nba, ma nel 1974 aveva il menisco rotto quando lo chiamarono i New York Knicks, anche se l’episodio più curioso è un altro: “Di quando mi avevano scelto gli Atlanta Hawks, qualche anno prima, l’ho saputo solo molto tempo dopo dai giornali”. Cosa sarebbe stato? Nessuno può rispondere, resta un punto di domanda anche per lo stesso Dino Meneghin: “Chissà come sarebbe andata. Forse mi sarebbe toccato fare solo della panchina, o forse no. Vorrà dire che ci andrò nella prossima vita”.