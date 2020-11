Dino Paradiso, chi è?/ Il comico lucano scoperto da Serena Dandini (Tu si que vales)

SCOPRIAMO DINO PARADISO FINALISTA TU SI QUE VALES 2020

Le risate, questa sera, non mancheranno: ci sarà anche il comico Dino Paradiso tra i finalisti di Tu si que vales 2020, trasmissione di successo di Canale 5 che questa sera vivrà il suo atto conclusivo e incoronerà il campione dell’edizione 2020. In lizza per la vittoria, come detto, c’è anche l’istrionico lucano, che alla sua prima esibizione su Mediaset ha messo d’accordo praticamente tutti, suscitando le risate convinte e gli applausi compiaciuti non soltanto da parte dei quattro giudici (Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti), ma anche dei tre presentatori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e di Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare, che ha mostrato poi alle telecamere il risultato della votazione del pubblico, appena comparso sul suo tablet: 80% sì, 20% no. Un ottimo risultato, con la finalissima agguantata poi nei successivi round del programma, al grido di “un pugliese direbbe: ‘So’ pugliese della Puglia’. Un veneto direbbe: ‘Mi son veneto del Veneto’. Io devo dire: ‘Sono lucano della Basilicata’. Capito, abbiamo due nomi… Già non ci caca nessuno, poi ci complicano la vita!”.

DINO PARADISO: UN TALENTO PRECOCE

Come racconta lo stesso Dino Paradiso sul suo sito internet ufficiale, quello per la comicità è un amore sbocciato in tenera età. “Il mio primo spettacolo comico l’ho tenuto in prima media e, contrariamente a quello che diceva la mia professoressa di italiano, e cioè che io dovevo intraprendere un percorso scolastico di genere artistico/teatrale, la mia inclinazione ad animare e allietare il pubblico l’avevo considerata quasi come un hobby”. In seguito, “durante il liceo sono entrato a far parte della compagnia teatrale della parrocchia. Ma ancora il tutto era per me un gioco. Il caso, il destino o non so cosa mi mise poi di fronte una opportunità. La grandissima Serena Dandini, quella che io idolatravo da piccolo seduto sul divano di casa, apre una scuola per attori comici a Potenza. Mia cugina mi convinse a fare il provino”. Lui si presentò, si esibì pieno di speranze, forse anche con un pizzico di timore reverenziale, e poi attese. Un giorno, arrivò la lettera auspicata: “Caro Dino Paradiso, sono felice di comunicarti che sei stato selezionato insieme ad altri 19 ragazzi e ragazze da tutte Italia per entrare ufficialmente nella scuola per attori comici ‘Comic Lab’. Le lezioni si terranno nel meraviglioso teatro Stabile di Potenza”. Questa sera, c’è da scommetterci, il comico reciterà anche per Serena Dandini.



