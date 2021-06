“Dio esiste ma l’uomo non gli assomiglia”/ Scalfari: “dobbiamo puntare sui miracoli”

Pensieri in libertà: questo è la possibile “sintesi” di quanto oggi Eugenio Scalfari su Repubblica ha “esercitato” per discutere del possibile misterioso rapporto tra creatura a creatore. Da quando l’incontro e il rapporto si è fatto proficuo tra Papa Francesco e l’anziano fondatore ateo di Repubblica, la visione del mondo e della stessa religione si è parzialmente modificata in Scalfari: sebbene una reale conversione non vi sia mai stata, il fascino dell’incontro cristiano non ha lasciato certo indifferente l’esperto cronista che con “Repubblica” ha fatto la storia del giornalismo e cultura italiana.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 12 giugno 2021: ‘stelle’ fortunate

«Ho cercato fin qui di comprendere l’esistenza. Non saprei definirla con una parola diversa: esistere. È molto più importante che vivere: la vita è condivisibile anche da animali di vario genere e molto diversi l’uno dall’altro», scrive ancora Scalfari sottolineando il “punto” nodale secondo lui nel definire ad oggi il concetto di “vita”.

Paolo Sala è morto/ Giornalista 52enne colto da malore mentre scendeva dall'auto

L’ESISTENZA E IL MIRACOLO

Dal singolo individuo al creatore, il passaggio per Scalfari è diretto ma non vicendevole: «Dio esiste o vive? È estremamente difficile distinguere tra queste due parole ed anzi per dirlo meglio tra queste due verità. Dio, quali che siano le caratteristiche della divinità, è considerato dai religiosi come un’entità sopra e fuori dal mondo. Magari l’ha fondato, ne è il creatore ma per quanto riguarda la divinità essa non è creabile». Occorre esaminare le diverse nature dell’uomo e del divino anche se su questo il pensiero di Scalfari si distanzia (e non poco) dalla dottrina della Chiesa e dagli insegnamenti di Gesù: «La storia moderna ha una conoscenza numerosa del Divino: le divinità somigliano molto agli umani, ma gli dei sono fuori dalla conoscenza umana per la semplice ragione che Dio somiglia agli uomini e non viceversa». Dalla discussione culturale e religioso alle necessità anche “ambientali” che il mondo umano dovrà affrontare nei prossimi decenni: «la nostra atmosfera sta diventando un elemento minacciato dalla nostra civiltà. Uno scenario sul quale abbiamo creduto di essere padroni, certezza della quale oggi non possiamo che dubitare. A noi, così modesti nella nostra curiosità, non rimane che puntare sui miracoli: altro francamente non c’è», chiosa Scalfari su Rep.

LEGGI ANCHE:

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: spari ad Ardea, colpiti 2 bambini e un anziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA