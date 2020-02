Diodato canzone “Fai rumore”/ Da outsider a vincitore di Sanremo 2020?

Diodato è riuscito a fare centro nella quarta serata di Sanremo 2020. Il cantante ha registrato la prima posizione grazie al verdetto dei giornalisti e il merito è del suo brano Fai rumore. Un posto forse inaspettato, se si considera che le prime tre giurie lo avevano fatto finire in sesta posizione, dietro i Pinguini Tattici Nucleari. La vittoria di ieri sera è invece un grande passo in avanti per il cantante, che porta così a casa un momento di gloria. Il popolo social intanto sembra essersi schierato tutto dalla parte di Diodato, almeno per quanto riguarda il forte interesse mostrato sulla sua vita privata. I dati estrapolati da Tim Data Room Diodato è stato fra i più cliccati e twittati nelle prime tre serate, in coppia con Elodie. E’ stata soprattutto la biografia a suscitare l’attenzione dei telespettatori, come emerge dall’aumento del 2000% di visite alla sua pagina Wikipedia. I bookmakers quindi potrebbero non sbagliarsi: Diodato è uno dei due super favoriti alla vittoria, forse in leggero svantaggio rispetto a Elodie che troneggia con una posizione di vantaggio agli occhi di Sisal Matchpoint. Clicca qui per rivedere il video di Diodato.

DIODATO, “MAI VENUTO AL FESTIVAL PER FARE UNA GARA”

Diodato sta per affrontare la finalissima di Sanremo 2020, prevista per la prima serata di oggi, sabato 8 febbraio. Non sembra però che l’artista punti alla vittoria, almeno stando alle sue recenti dichiarazioni. “Non sono mai venuto al Festival per fare una gara”, ha detto in conferenza stampa, “porto me stesso. Le altre volte l’ho fatto forse in punta di piedi e probabilmente ho trasmesso freddezza”. Diodato in effetti è alla sua terza partecipazione alla kermesse e solo adesso riesce a percepire appieno l’amore del pubblico. Riguardo alla sua Fai rumore, “molte persone mi stanno dicendo ‘Hai scritto la mia canzone’ ed è la stessa cosa che io dicevo degli autori che amavo quando ero ragazzo”. Un momento di soddisfazione quindi per Diodato, che sui social mette in luce il lato più ironico della sua personalità. Dato che nella serata delle cover ha cantato 24 mila baci, l’artista svela in modo scherzoso nelle Stories di essere in attesa di una telefonata di Adriano Celentano. “Non mi passa più”, sottolinea mentre sorseggia il caffè scelto per la colazione. Poi un altro momento simpatico: Diodato si trova al tavolo, seduto per autografare il vinile. “Dai, forse in 5 minuti ce la faccio”, dice, mentre la telecamera inquadra un lungo tavolo pieno di dischi da firmare.

