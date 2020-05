Diodato/ Dall’Arena di Verona con ”Fai Rumore’ (Europe Shine a light)

Pubblicità

Diodato ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo con ”Fai Rumore’‘ ed è pronto a mettersi in mostra agli occhi di tutta Europa. Il cantante pugliese punterà a convincere i giudici dell’Eurofestival con il suo singolo in gara, registrato per l’occasione in una location molto suggestiva. Diodato ha infatti scelto uno dei simboli della musica italiana, l’Arena di Verona, come cornice per la sua partecipazione all’Europe Shine a Light. Sicuramente però l’artista vive con un po’ di rammarico questo momento visto che non capita proprio tutti i giorni di vincere la kermesse della musica italiana e di andare poi ad affrontare l’Eurovision Song Contest.

Diodato, il 2020 dal Festival di Sanremo ai David di Donatello

Il 2020, malgrado le difficoltà, si conferma essere l’anno della consacrazione per Diodato. Dopo la vittoria a Sanremo infatti, il cantante ha ricevuto anche un David di Donatello per la miglior canzone. Si tratta del singolo ”Che vita meravigliosa’‘, scritta e registrata per il film ”La dea fortuna’‘ del regista Ferzan Ozpetek. Dopo essere stato insignito della prestigiosa statuetta, Diodato ha commentato così: ‘‘Due delle più grandi passioni della mia vita si sono incontrate di nuovo e mi hanno regalato questa emozione, questa gratitudine’‘. E in riferimento all’emergenza Covid ha aggiunto: ”Questa drammatica situazione deve trasformarsi nella grande rivoluzione civile e sociale che aspettiamo da anni’‘. Clicca qui per la foto.

“Fai Rumore”

Tornando alla canzone che ha consacrato al Festival di Sanremo Diodato, ‘‘Fai Rumore”, continua il tam-tam mediatico sulla donna alla quale questo singolo sarebbe dedicato. In molti hanno accostato le parole del testo ad un’altra cantante in gara sul palco dell’Ariston, ovvero Levante. I due hanno avuto una relazione durata circa quattro anni e interrotta poi, stando a quanto affermano entrambi, in maniera bilaterale. Il singolo lascerebbe però pensare che in Diodato sia rimasto del sentimento nei confronti della bella cantante siciliana. Inizialmente lo stesso Diodato, dal palco di Domenica In, aveva in qualche modo lasciato intendere che la canzone fosse dedicata a Levante, per poi fare marcia indietro qualche giorno dopo. Nessun commento invece da parte della cantante di Palagonia, in gara all’Ariston con ”Tikibombom”. Resta dunque il mistero sull’identità della destinataria della canzone ultima vincitrice del Festival di Sanremo.

