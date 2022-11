Diodato è fidanzato?/ “Complesso stare con una persona”, da Levante a Greta Zuccoli

Da Levante a Greta Zuccoli, i grandi amori di Diodato

Diodato è fidanzato oppure no? Non è ancora del tutto chiaro se nella vita del cantante ci sia una persona in questo momento, dato che l’artista è sempre stato piuttosto riservato sul suo privato. Il nome più chiacchierato, naturalmente, continua ad essere quello di Greta Zuccoli, a cui Diodato sarebbe legato dall’estate dal 2020. Il condizionale è obbligatorio, dal momento che nessuno dei due ha mai confermato la relazione, pur avendo condiviso più volte lo stesso palcoscenico. Ciò che è certo è questo: prima di conoscere Greta Zuccoli, Diodato è stato impegnato con Levante dal 2017 al 2019. Tra i due poi è finita ma lui non ha mai messo in piazza i motivi della rottura, confermando i tratti del suo carattere schivo. “E’ finita ma senza guerra fredda”, aveva detto alla fine della loro storia d’amore.

“Stare con un’altra persona è complesso, perché non sarà mai noi. E se hai un’inquietudine che ti vive dentro, vivrà anche lì. Ma io ci vedo sempre un inizio, nella fine”, il parere di Diodato a proposito dell’amore e della fine della sua relazione con Levante. Come dicevamo, dopo di lei, è arrivata Greta Zuccoli, classe 1998 napoletana. I due si sono conosciuti quando lei ha iniziato a lavorare come sua vocalist per un tour. Da quel momento il gossip li ha sempre associati e considerati a tutti gli effetti una coppia. I lunghi silenzi dei diretti interessati, tuttavia, rimescolano, di tanto in tanto, le voci sul loro rapporto. Al punto da chiedersi: Diodato e Greta Zuccoli stanno ancora insieme?

