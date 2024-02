Diodato è fidanzato con Greta Zuccoli?/ “E’ complesso far entrare una persona nella mia vita”

Greta Zuccoli è la nuova fidanzata di Diodato?

Diodato è fidanzato con Greta Zuccoli? Il cantante avrebbe dimenticato la celebre ex fidanzata Levante con la collega. Diodato e la Zuccoli si sono avvicinati quando l’artista siciliano l’ha invitata a prendere parte al suo tour, come voce. Un talento vero e proprio quello di Greta, capace di fondersi e intrecciarsi perfettamente a quella di Antonio Diodato, con cui sarebbe scattata una scintilla anche dal punto di vista sentimentale e non solo artistico. Ma chi è nello specifico Greta Zuccoli? Il suo percorso è iniziato con i Greta & The Wheels, una band di Napoli di cui è stata la fondatrice. I più attenti la ricorderanno anche nel film “Il ladro Di Giorni” di Guido Lombardi al fianco di Riccardo Scamarcio, dove ha eseguito dal vivo la canzone “Un’altra vita o ieri” in una scena assieme ai protagonisti.

“Ti muovi" testo completo canzone Diodato Sanremo 2024 / "Stiamo fermi ..."

Ma Diodato e Greta Zuccoli stanno davvero insieme? Il cantante in gara a Sanremo 2024 con il brano Ti Muovi, nel corso di una recente intervista concessa al quotidiano La Repubblica avrebbe smentito il gossip: “Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi poi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita, nelle tue routine, nei tuoi spazi. È come se ti stessi privando di qualcosa. Però sì, mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti”.

Diodato "Ti muovi", finale di Sanremo 2024/ Un messaggio di libertà e quell'outfit impeccabile

Diodato e la storia d’amore con Levante

In passato Diodato ha vissuto una storia d’amore finita sotto i riflettori con la collega Levante, con la quale ha anche condivido il palco del Festival di Sanremo. Si vociferò nel 2020 che il brano Fai rumore, vincitore del Festival di Sanremo nel medesimo anno fosse dedicato proprio a Levante, con la quale il cantante siciliano ha vissuto una storia d’amore. “Nel nuovo album c’è un altro pezzo dedicato a quell’esperienza e s’intitola Quello che mi manca di te. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto”.

DUETTO DIODATO E JACK SAVORETTI, COVER "AMORE CHE VIENI, AMORE CHE VAI"/ Web: "Bravissimi" (Sanremo 2024)

Anche la stessa Levante dedicò una canzone all’artista dal titolo Antonio: la scrisse mentre erano ancora insieme, ma fu pubblicata quando la loro storia era già terminata. “Ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta. Anzi: ogni album è un pezzo del mio diario, volevo che restasse traccia delle cose belle che ci sono state”. Diodato e Levante, dopo la storia, sarebbero comunque rimasti in buoni rapporti. Ad oggi invece non è chiaro del tutto se nella vita di Antonio sia entrata Greta Zuccoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA