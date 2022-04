Diodato è fidanzato? Le sue ex/ Da Levante a Greta Zuccoli

Da Levante a Greta Zuccoli, conosciamo le ex fidanzate di Diodato…

Diodato è fidanzato oppure no? Dalla storia finita con Levante al gossip con Greta Zuccoli fino all’inaspettata dichiarazione del cantante di “Fai Rumore”. La carriera di Diodato ha letteralmente spiccato il volo al Festival di Sanremo 2020 quando ha trionfato tra i big con la bellissima “Fai rumore”, un brano intenso in cui tanti avevano letto un riferimento alla ex fidanzata Levante. La smentita arrivò direttamente dal cantautore che precisò: “no, ‘Fai Rumore’ non è dedicata a Levante. Nel nuovo album ‘Che Vita Meravigliosa’ c’è un altro pezzo legato a quell’esperienza e si intitola ‘Quello che mi manca di te”.

Dopo la fine della storia d’amore con Levante però il cantante si è legato a Greta Zuccoli, 23enne cantante di Napoli. Un amore mai confermato né tantomeno smentito, anche se il cantante non ha mai nascosto di essere rimasto folgorato dalla voce della giovanissima interprete. “Mi sono innamorato della tua voce la sera di un anno fa, mentre ascoltavo la radio, da solo, in macchina, tornando a casa, nella mia Taranto. Poi, la scorsa estate, ho avuto modo di capire che dietro quella voce c’era un’anima rara, un’artista vera” scrisse proprio Diodato sui social

Diodato ha una fidanzata?

Diodato e Greta Zuccoli stanno insieme oppure no? Non è dato saperlo, visto che nessuno dei due ha mai confermato la relazione anche se hanno condiviso diverse volte il palcoscenico insieme. Proprio il vincitore di Sanremo 2020 l’ha fortemente voluta come corista del suo tour e in diverse occasioni ha espresso tutto il suo interesse per la carriera della giovanissima interprete. Proprio la Zuccoli sui social ha scritto: “concerti di meraviglia, bellezza e pura sincerità. Parlando un po’ in quei giorni, abbiamo scoperto di avere tanti ascolti in comune, ed abbiamo poi deciso di cantarla in occasione del suo tour nei ‘Concerti di un’altra estate’. È stato molto emozionante ritrovarsi dopo tanto tempo su un palco e poterla cantare insieme, in quella dimensione un po’ ‘fuori dal tempo’”.

Che dire i due sembrerebbero sicuramente molto uniti ed affiatati, ma potrebbero anche solo essere grandi amici. Intanto a sparigliare la carte ci ha pensato proprio Diodato durate un evento musicale quando si è lasciato scappare: ” ringrazio tra i tanti Claudio Ongaro, che oltre a essere il mio manager è anche il mio attuale fidanzato, finalmente lo abbiamo detto”. Una battuta, ripetuta più volte, che potrebbe suonare come una verità nonostante l’artista sia sempre stato molto restio a parlare della sua vita privata.











