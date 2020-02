Diodato e Levante insieme a Milano/ Dopo lo scambio di dediche, i due ex…

Se il trash a Sanremo 2020 lo hanno regalato Morgan e Bugo, la parte dell’amore e della favola si è incentrata sul vincitore, Diodato, e la sua canzone “Fai rumore”. In molti hanno lanciato i rumors sul fatto che la canzone potesse essere dedicata alla sua ex Levante (visto che non è la prima volta che lui scrive per lei) ma lui stesso ha smentito dicendo di averle dedicato una canzone ma che non è in particolare questa. A far sognare di nuovo i fan ci hanno pensato però ancora loro con la complicità del settimanale Chi che nel suo nuovo numero ha pubblicato una serie di foto che li ritrae insieme in un locale di Milano. A quanto pare Levante e Diodato sono usciti insieme, con altri amici, per una cena fuori a Milano ed è proprio lì che i paparazzi li hanno immortalati insieme ma senza beccare mai un momento fatto di coccole o baci e lasciando pensare che la loro amicizia sia tale e basta, senza ulteriori risvolti.

DIODATO E LEVANTE BECCATI INSIEME A MILANO

Tra Diodato e Levante è rimasta una splendida amicizia dopo la loro liason e i diretti interessati lo hanno confermato dopo tutto quello che si è detto di loro durante la kermesse canora ma rimane il fatto che lui le ha dedicato una canzone e lei ha ricambiato proprio nel nuovo album con la canzone “Antonio” che recita “Antonio mi fa benissimo, non chiedermi perché, l’amore succede”. Cosa è successo tra i due e perché sia finito l’amore rimane privato come lo stesso Diodato ha sottolineato più volte durante le sue ultime interviste ma i fan sperano ancora…

