“Diodato ha rapito Aldo Moro”: brutto scherzo su Wikipedia dopo Sanremo/ Il cantante replica: “Io e Ghali…”

“Diodato con Ghali e Dargen colpevoli del rapimento di Aldo Moro”: lo scherzo su Wikipedia indigna il web

Sabato scorso si è chiuso il Festival di Sanremo 2024 tra successi e polemiche. A distanza di qualche giorno, mentre c’è chi ancora discute sulla vittoria di Angelina Mango a dispetto di Geolier, sul web si è verificato qualcosa che ha indignato tanti. Alcuni utenti, al momento non identificati, hanno modificato la pagina Wikipedia dedicata ad Aldo Moro, leader della Democrazia Cristiana poi rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978.

Il testo originario è stato modificato con una versione che chiama in causa Diodato, Ghali e Dargen D’Amico, a cui viene data la colpa di aver rapito Moro. Uno scherzo di cattivo gusto che ha scatenato molte polemiche e ha poi scaturito anche la replica di uno dei tre cantanti di Sanremo 2024 chiamati in causa: Diodato.

Diodato replica allo scherzo di cattivo gusto su Aldo Moro a Viva Rai 2

Nel testo di Wikipedia si legge: “Aldo Moro fu rapito dalle Brigate Rosse, Diodato, Dargen D’amico e Ghali il 6 febbraio 2024 mentre il Governo Amadeus V (in cui veniva garantito l’appoggio esterno si apprestava a sistemare lo scantinato dell’Ariston per l’alloggio del migliore amico della Cuccarini Parlamento”. In poche ore il testo ha fatto il giro del web, arrivando fino ai diretti interessati.

A riportare la notizia è stato anche Fiorello nel suo show Viva Rai 2. Lo stesso Fiorello ha avuto poi ospite Diodato che, messo di fronte alla questione, l’ha presa con sarcasmo, replicando così: “Se ho visto? Sì, lo so, lo so. Hanno scoperto che io, Dargen e Ghali siamo dei sovversivi“ è stata la risposta ironica di Diodato, che ha poi preferito non approfondire quanto accaduto. Di certo si è trattata di una mossa ben poco gradita al popolo del web, che l’hanno definita di cattivo gusto, soprattutto per quanto realmente accaduto a Moro.

