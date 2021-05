Diodato/ “Racconto Roberto Baggio e il suo lato umano incredibile”

Diodato è l’artista scelto per raccontare in musica il nuovo film targato Netflix dedicato alla straordinaria vita di Roberto Baggio. E’ nata così ‘’L’uomo dietro il campione’’, canzone uscita poco più di una settimana prima del film. Adesso che anche ‘’Il Divin Codino’’ è disponibile sulla piattaforma di streaming da mercoledì 26 maggio, il cantante ha raccontato a La Repubblica di questo brano nato dal cuore di colui che, durante gli indimenticabili Mondiali di Baggio, aveva solo 13 anni. Ma Diodato li ricorda come se fosse ieri.

Per scrivere ‘’L’uomo dietro il campione’’, l’artista di Taranto ha ripercorso i momenti delle notti di Italia 90, delle partite guardate con il fratello seduti per terra, e dello stadio pieno con quasi trentamila persone impazzite e Roberto vicinissimo. Nell’intervista, Diodato ha esordito parlando proprio dell’incontro con il campione, avvenuto dopo aver chiuso la scrittura del pezzo: ‘’Con tutti i timori del caso: mi ha detto subito che era contento della canzone’’. In contemporanea all’uscita del singolo, è stato pubblicato su Youtube anche il video ufficiale che vede, alla fine, il cantante e il calciatore fare insieme una partita a biliardino: ‘’Ci danno la pallina e il regista dice: dai, fate finta per un po’ che ci serve per le riprese. E come no? Pallina in mezzo agli omini, pum, tok, gol. Tre secondi.’’, punto a Roberto Baggio.

Anche Diodato racconta lo sport in musica

Di ragazzi che calciano rigori ne cantava già Francesco De Gregori quarant’anni fa con ‘’La leva calcistica della classe 68’’ e il confronto fa tremare chiunque debba replicare. Diodato ha infatti detto di aver pensato solo a quello, ma che c’è una differenza non da poco: ‘’Nino, quel rigore lo segnava’’. Quella di Roberto è una storia diversa, è su quel suo lato umano incredibile e amatissimo che si sofferma la pellicola ‘’Il Divin Codino’’, diretta da Letizia Lamartire, ed anche la canzone che fa da colonna sonora. In fondo, Baggio sbaglia il rigore sì, ma la gente si immedesima e ancora oggi lo abbracciano in strada.

Musica e sport vanno da tempo a braccetto e di brani che raccontano grandi campioni ne esistono, ma chi è che ha davvero fatto centro secondo Diodato? A La Repubblica dice: ‘’Lucio Dalla con Ayrton. Piango ancora ascoltandola. E citando questa, penso anche al riferimento di Cesare Cremonini che li accomuna’’. E’ stato infatti quest’ultimo che nel 2005 ha dedicato qualche verso di ‘’Marmellata #25’’ a Roberto Baggio. La sua intramontabile canzone ha fatto, e fa, cantare tantissime persone il nome del calciatore andando oltre il lato sportivo, tanto da essere la prima a comparire nella mente collettiva quando si parla del rapporto musica-campioni.



