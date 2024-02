DIODATO CON “TI MUOVI” A SANREMO 2024/ Il viaggio alla ricerca di una speranza che sembra finita

Diodato è tornato sul palco del Festival di Sanremo 2024, con la canzone “Ti muovi“. Così come sua abitudine il cantante ha messo in mostra, sul palco dell’Ariston, un viaggio interiore, seguendo il racconto magistralmente interpretato nascosto tra le righe del testo della sua canzone. Nel testo, infatti, affronta il complesso momento in cui si cerca di superare un amore che si credeva sarebbe stato eterno, la ricerca di una speranza che sembra ormai svanita per sempre. (Agg di Lorenzo Drigo)

TESTO "TI MUOVI", CANZONE DIODATO/ Analisi e significato, Sanremo 2024: una speranza dopo un amore svanito

Diodato dopo il successo con “Fai rumore” tona in gara a Sanremo 2024 in cerca di “rivincita”

Diodato torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Ti muovi“. Il cantautore pronto a bissare il successo dopo la vittoria con “Fai rumore”? Cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, Diodato torna nel 2024 al Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston la sua cifra stilistica, energica, elegante ed unica, dopo la vittoria nel 2020 con Fai Rumore (triplo platino), un brano che è entrato nella storia della musica italiana e nel cuore dell’Italia intera.

Ti muovi, scritto e composto dallo stesso Diodato, che ne firma anche la produzione artistica con Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale da sempre al fianco del cantautore, è una ballad intensa che esplora le emozioni dell’animo umano. Il brano, infatti, esprime tutta l’introspezione del cantautore che, attraverso il perfetto connubio tra il suo stile di scrittura profondo e il suo sound coinvolgente e ricco di autenticità, vuole rappresentare metaforicamente un cammino per esplorare i sentimenti più nascosti che plasmano e condizionano il percorso alla ricerca di sé.

Sanremo 2024, Diodato rivela “La canzone ‘Ti muovi’ è una ballad molto energica”

“Ti muovi” è il brano di Diodato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Il cantautore pugliese è pronto a bissare il grandissimo successo di “Fai rumore” con un brano emozionante, una ballata trascinante in cui è riconoscibilissimo lo stile del cantante. Proprio Diodato, alla vigilia della sua quarta partecipazione alla kermesse canora, si è raccontato ai microfoni di Raiplay rivelando anche qualche dettaglio sul brano portato in gara quest’anno: “Ti muovi è una ballad molto energica, ogni volta che la canto la sento vibrare molto forte dentro e spero che questi arrivi anche a casa. E’ una canzone che parla di un movimento interiore, ma non voglio dire molto altro. Vorrei che ognuno possa pensare a quello che vuole ascoltandola”.

Non solo, il cantante ha parlato anche della sua carriera nel mondo del cinema: “se non avessi fatto il musicista avrei provato a fare cinema ed ultimamente ho avuto varie collaborazioni con registi importanti. Sono molto contento quando riesco ad interagire con il cinema perchè si uniscono due mondi e due passioni che mi porto dietro da quando ero bambino”. Infine impossibile non ricordare il grande successo di “Fai rumore”, il brano che è diventato un pò la colonna sonora durante il lockdown legato alla pandemia da Covid-19. “Fai rumore all’Arena di Verona è un doppio ricordo: c’è un primo ricordo che è legato al periodo del lockdown. Sono andato a suonare, ero uno dei pochi che ha avuto la possibilità di muoversi e ho sentito di essere parte di un flusso di umanità. Poi dopo un anno abbiamo rifatto l’Arena, ma questa volta con la gente intorno ed è stato uno dei concerti più belli che abbia mai vissuto. Per me è casa e c’è un pezzo di cuore” – ha dichiarato il cantautore.











