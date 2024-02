DIODATO “TI MUOVI”, FINALE DI SANREMO 2024/ Elogio del web: “Grande classe, la sua è arte vera!”

Diodato ha conquistato il nono posto nella classifica parziale di Sanremo 2024 letta all’inizio della finale da Amadeus. Conquistare uno dei posti in Top 5 non è impossibile, soprattutto se si considera il vero e proprio elogio del web partito di fronte alla sua ultima esibizione di quest’anno all’Ariston.

Tanti infatti i complimenti per Diodato. Secondo il web la sua eleganza nella musica e nella vita è cosa che va elogiata: “Diodato che regala poesia e magia a #Sanremo2024 scrive testo, musica, canta magistralmente, rende il senso vero di quest’arte anche nelle kermesse di questi anni, dove gli stessi 10 autori a testa scrivono l’80% di tutti gli altri pezzi.” si legge in uno dei tanti commenti su Twitter. (Aggiornamento di Anna Montesano)

DIODATO IN FINALE A SANREMO 2024 CON ‘TI MUOVI’

Diodato ha colpito nel segno con “Ti muovi” a Sanremo 2024. Molti lo considerano come un grande talento vocale della musica italiana, e probabilmente a giusta ragione. Diodato è uno degli artisti dalla voce essenziale, diretta, intensa. Non stona mai neanche una nota e anche la seconda esibizione della sua stupenda canzone Ti muovi lo dimostra, rinverdendo i fasi dell’eterna Fai rumore vincitrice nel 2020 prima di diventare il simbolo di quell’infausta pandemia. Il cantautore nato ad Aosta, cresciuto in Puglia e attualmente di stanza a Roma non è assolutamente uno dei tanti. Lui sa come catturare il cuore degli spettatori e lo sottolinea in ogni sua apparizione musicale.

DIODATO, QUANDO “LA CLASSE” FA LA DIFFERENZA A SANREMO

Antonio Diodato si è esibito nella terza serata del Festival di Sanremo 2024 in seguito alla presentazione da parte della band campana dei The Kolors. L’esibizione ha unito pubblico e critica e ha posto in evidenza un pezzo raffinato, elegante e genuino. Lui lancia messaggi di speranza tramite una voce che andrebbe sottolineata in qualsiasi momento.

La canzone è leggera e ottimista al tempo stesso e mira a un avvenire lucente. Inizia sedendosi sulle scale e vive un continuo crescendo, fino alla conclusione con il volo di una rondine. Viene accompagnato anche stavolta da un gruppo di ballerini pronti a impreziosire il messaggio di libertà che lui ha intenzione di lanciare, e ci riesce ancora una volta benissimo.

DIODATO ALLA FINALE DI SANREMO 2024: SOMIGLIANZE CON “FAI RUMORE”?

C’è chi nota una vaga somiglianza con la precedente Fai rumore, ma la ballad funziona anche in radio nonostante abbia poco a che fare con i ritmi contemporanei. Diodato ci dimostra che la musica leggera italiana non è assolutamente morta e che è possibile emozionare la gente con il gusto dell’essenzialità. Dando un’occhiata all’outfit portato a Sanremo 2024, Diodato è sempre impeccabile grazie al contributo dello stilyst Alessandro Sartori ed è un maestro di eleganza. In questo caso, ha scelto un abito di colore viola lampone che sa dare ulteriore valore a un carisma fuori dal comune. Il look è stato apprezzato molto anche dalla critica e si aggiunge a un talento musicale indiscutibile.

Nel corso della serata delle cover a Sanremo 2024, Diodato si è gettato in un’impresa coraggiosa interpretando Amore che vieni, amore che vai, storico pezzo di Fabrizio De Andrè del 1966, insieme al collega italo-britannico Jack Savoretti. Una performance apprezzata per intensità e che ha emozionato il pubblico dell’Ariston. Nella terza serata, Diodato non è stato inserito tra i migliori cinque delle classifiche combinate tra giuria delle radio e pubblico da casa, ma poco importa. Resta un nome da segnare con il cerchietto rosso per la vetta della classifica, complice la quarta piazza nella puntata inaugurale. Per il podio del Festival, c’è anche Diodato.











