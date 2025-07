Il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia drammatica: l'attaccante portoghese del Liverpool, Diogo Jota, è morto

Un dramma scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, attaccante portoghese di 28 anni in forza al Liverpool, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella provincia di Zamora, in Spagna.

La notizia, riportata da fonti locali e rilanciata da numerosi media internazionali, ha lasciato sotto shock tifosi e colleghi, colpiti dalla prematura scomparsa di uno degli sportivi più amati della Premier League. Il mondo del calcio ha immediatamente reagito alla notizia con una valanga di messaggi di cordoglio.

La morte di Diogo Jota

L’incidente si è verificato lungo la A-52, all’altezza del chilometro 65, nei pressi della zona montuosa di Sanabria. Secondo le prime ricostruzioni, Diogo Jota viaggiava a bordo di un’auto insieme al fratello André, 26 anni, anch’egli calciatore professionista e attualmente in forza al Penafiel, club della seconda divisione portoghese. Il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente uscito di strada finendo la corsa in una scarpata. In pochi istanti l’auto ha preso fuoco, coinvolgendo anche la vegetazione circostante.

Le testimonianze raccolte dai soccorritori e da chi ha contattato i servizi di emergenza parlano di fiamme altissime e di una situazione disperata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico e le autorità, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per Diogo Jota non c’è stato nulla da fare.

Il dolore è reso ancora più straziante da un dettaglio che segna il destino con un crudele simbolismo: solo dieci giorni fa, il 22 giugno, Diogo Jota aveva sposato la sua storica compagna, Rute Cardoso. La cerimonia, celebrata in Portogallo, era stata un momento di grande gioia per la coppia, immortalata in numerose foto sorridenti insieme ai loro tre figli: Denis, nato nel 2021, Duarte nel 2023 e una bambina venuta al mondo nel 2024, il cui nome non era stato ancora reso pubblico.

Nato a Porto il 4 dicembre 1996, Diogo José Teixeira da Silva, noto semplicemente come Diogo Jota, ha scalato le tappe del calcio con rapidità, trasformandosi in uno degli attaccanti più temuti in Premier League.

Cresciuto nel settore giovanile del Paços de Ferreira, Diogo Jota si era fatto notare giovanissimo prima di approdare al Wolverhampton, dove aveva impressionato per tecnica e grinta. Il passaggio al Liverpool nel 2020 aveva segnato la sua definitiva consacrazione: sotto la guida di Jürgen Klopp, aveva saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale, contribuendo ai successi della squadra con gol pesanti e prestazioni mai banali. Segna 47 gol in 123 presenze in Premier e partecipa da protagonista alla conquista del titolo 2024‑25. Ha disputato 49 presenze e 14 gol con la maglia della sua Nazionale.