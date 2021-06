Diogo Madre Deus, marito Romana Petri/ Dalla passione per i libri all’amore vero

Romana Petri, scrittrice e traduttrice, è tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, giovedì 17 giugno. Appassionata di letteratura, ha trasformato la sua passione in un lavoro e con il marito Diogo Madre Deus, editore portoghese, ha fondato le edizioni Cavallo di ferro, che pubblicano in Italia autori portoghesi. La coppia, così, condivide non solo la passione per i libri, ma anche una vita insieme. Tuttavia, Romana Petri e Diogo Padre Deus sono molto riservati. La scrittrice, pur avendo un profilo Instagram, pubblica raramente foto della sua vita privata. Un amore, dunque, quello tra la scrittrice e l’editore portoghese che si divide tra l’Italia e il Portogallo e che li ha portati a dare il via ad un progetto che appassiona entrambi anche se l’idea è stata principalmente di Diogo Madre Deus.

SIMONA IZZO EX MARITO ANTONELLO VENDITTI/ "In amore ho messo da parte l'orgoglio..."

Diogo Madre Deus e Romana Petri, un amore nato tra i libri

Oltre ad essere innamorata di Diogo Madre Deus, la scrittrice Romana Petri ama tantissimo anche il Portogallo. L’idea di fondare le edizioni Cavallo di ferro è del marito come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata alla rivista Chair magazine e pubblicata sul blog Pane cultura e fantasia. “A me è piaciuta l’idea, soprattutto quella di passare un po’ anche dall’altra parte e vedere la letteratura anche con un diverso occhio. Abbiamo pubblicato molta letteratura lusofona, che in Italia mancava. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Ovviamente non ci siamo limitati solo alla letteratura lusofona”, ha raccontato la scrittrice. Ai microfoni di Serena Bortone svelerà dettagli della sua vita privata?

LEGGI ANCHE:

RICKY TOGNAZZI "NON VOLEVO SPOSARE SIMONA IZZO"/ "Tutti tenevano al matrimonio..."Flavia Toso e Sarah, ex moglie e figlia Ricky Tognazzi/ "Un rapporto molto sereno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA