Diomira Pertini ricorda lo zio Sandro/ “Sempre molto affettuoso e presente per me”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Diomira Pertini, nipote di Sandro Pertini, racconta aspetti inediti dell’ex presidente della Repubblica Italiana. Diomira ricorda il rapporto con uno zio speciale, sempre presente e dedito alla famiglia, nonostante i suoi tantissimi impegni. “È sempre stato molto affettuoso, sempre pronto ai miei bisogni.” ha raccontato la donna, in collegamento su Rai 1.

Diomira ha quindi raccontato un episodio in particolare per rendere chiaro quanto lo zio fosse presente: “Mi ricordo quando ho compiuto 18 anni è venuto personalmente a portare un pacco di paste perché io potessi festeggiare con le mie compagne. Poi alla domenica molto spesso andavo a casa da loro ma lui non c’era quasi mai perché era in giro per l’Italia a fare comizi.”

Diomira Pertini e il rapporto con lo zio Sandro

Sandro Pertini rendeva sua nipote Diomira spesso partecipe anche della sua vita politica. La donna, infatti, racconta di giornate trascorse a Montecitorio: “Invece a volte, quando ero lì in vacanza, mi portava con lui a Montecitorio e mi piaceva molto. Andavamo col pullman, poi a piazzale Flaminio c’era un baracchino, mangiavamo la banana, e poi mi portava nelle tribune del pubblico e lui andava giù in seduta. A me piaceva molto: a volte erano sedute un po’ barbose…”

