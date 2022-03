Dipendente Burger King spara a cliente/ “Le aveva gettato addosso della maionese”

Dramma in Florida: una dipendente di Burger King, del fast-food di Miami Gardens, ha sparato a una cliente, dopo che quest’ultima le aveva lanciato della maionese in faccia. La vicenda è stata resa nota dalla polizia e dai report locali. L’impiegata, la 30enne Shateasha Hicks, è stata arrestata dalle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, la dipendente del Burger King avrebbe estratto la pistola al termine di una lite iniziata alla finestra del drive-thru. Un parente della donna, interpellato da NBC 6, ha spiegato che la cliente del noto fast-food le avrebbe gettato della maionese in faccia. Shateasha Hicks avrebbe “scaricato” la pistola mentre la cliente si allontanava a bordo della sua macchina. Subito dopo l’episodio, la 30enne ha tentato la fuga, ma è stata individuata e intercettata dalle forze dell’ordine.

Florida: dipendente Burger King spara a cliente

Il New York Post fa sapere che la polizia ha rinvenuto una pistola all’interno dell’auto della dipendente di Burger King, mentre gli investigatori hanno recuperato cinque bossoli nel parcheggio della catena di fast-food. La 30enne è stata scarcerata dopo aver sborsato 1.000 dollari per la cauzione. Non è ancora chiaro se la cliente, non ancora rintraccia dalle autorità, sia rimasta ferita nella sparatoria.

La versione della famiglia dell’impiegata di Burger King è chiara: si stava difendendo da un’aggressione. “Si stava proteggendo, non la biasimo”, le sue parole a Local10. Un testimone ha raccontato che la vittima avrebbe fatto delle “smorfie” alla Hicks: “Le stava facendo delle smorfie attraverso il finestrino dell’auto”. Un portavoce di Burger King ha definito l’episodio “inaccettabile”: “Siamo inorriditi nell’apprendere della vicenda. Questo comportamento non è in linea con i valori del nostro marchio. Il nostro franchisee sta collaborando con le autorità locali. L’indagine è in corso e non possiamo condividere ulteriori dettagli in questo momento”.

