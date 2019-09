Dipendente comunale insulta troupe Mattino5 e genitori di Bibbiano/ “Vergognatevi!”

Lite in diretta a Mattino5 dove Federica Panicucci è intervenuta per “sostenere” il suo inviato a Bibbiano. Il giornalista si trovava sul posto pronto a intervistare due genitori ai quali hanno sottratto i figli nella spinosa vicenda degli assistenti sociali di Bibbiano ma proprio durante la diretta e, in particolare, l’intervento del professor Morelli, si sento delle urla arrivare proprio dal collegamento. Paolo Capresi sta inveendo contro una donna che dal balcone grida “vergogna” a lui e ai suoi ospiti. A quel punto lui risponde a tono: “Si vergogni lei signora, qui sono stati rapiti dei bambini. Si vergogni lei”. Federica Panicucci torna subito in diretta prendendo la palla al balzo e chiedendo al suo inviato spiegazioni sull’accaduto e lui spiega: “Dal Comune si è affacciata una signora gridando vergogna”. La conduttrice e il giornalista chiedendo al cameraman di inquadrare la finestra ma senza molto successo ed è a questo punto che Federica Panicucci prende in mano la situazione. Cliccate qui per vedere il video del momento.

LITE IN DIRETTA A MATTINO5 SULLA ROVENTE QUESTIONE DEI BAMBINI DI BIBBIANO

Rivolgendosi al pubblico, e al suo stesso inviato, la conduttrice incalza: “Sicuramente la signora sta guardando, se ha qualcosa da dire può farlo al nostro microfono, è poco educato gridare dalla finestra. Noi la ascoltiamo molto volentieri”. Il collegamento viene interrotto ma subito dopo si torna a parlare della signora e Capresi fa notare che anche l’ex sindaco è finito nei guai per la storia di Bibbiano e forse per questo la signora era interessata alla questione. La signora non è stata inquadrata e non è scesa a dire la sua ai microfoni di Federica Panicucci ma non è detto che non ne avrà occasione dei prossimi giorni, forse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA