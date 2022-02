Dipendente no-vax sospeso: Tar sancisce restituzione stipendio/ “È grave pregiudizio”

Un dipendente no-vax era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo contro il Covid-19, ma il TAR del Lazio, a seguito del ricorso contro il Ministero della Giustizia del diretto interessato, ha sancito la inammissibilità di tale provvedimento e decretato la restituzione dello stipendio. Un importante caso che, in base a quanto riportato da Orizzonte Scuola, potrebbe fare da precedente ad altri.

I giudici hanno ritenuto infatti che la privazione della retribuzione, ritenuta principale fonte di sostentamento di vita, provochi danni irreparabili e che dunque rappresenti un pregiudizio grave. La sentenza in tal senso ha inevitabilmente sollevato delle questioni relative alla illegittimità costituzionale delle norme che impongono l’obbligo di possedere il certificato di vaccinazione che sussiste per categorie di lavoratori pubblici come quelli del mondo della scuola.

Dipendente no vax sospeso: Tar sancisce restituzione stipendio. La sentenza

Il TAR del Lazio ha accolto dunque il ricorso del dipendente no-vax sospeso contro il Ministero della Giustizia e stabilito la restituzione dello stipendio di cui è stato privato poiché non in regola con le norme relative all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.

“Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale” e “ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale”, i giudici hanno deciso di “accogliere l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo”.

