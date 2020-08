Dipendente supermercato muore d’infarto/ Coperto da ombrelloni per evitare chiusura

Una soluzione choc per evitare la chiusura del proprio punto vendita: è quanto accaduto in un supermercato in Brasile dopo la morte di un dipendente colto da infarto proprio mentre stava lavorando. Il cadavere dell’uomo, stroncato in pochi instanti da un attacco cardiaco, sarebbe stato coperto da alcuni ombrelloni verdi aperti e lasciati sul pavimento insieme ad alcuni scatoloni. La foto ha fatto il giro del mondo sollevando reazioni di rabbia ed al tempo stesso dolore. La notizia è stata riportata nei giorni scorsi da Globo.com e ripresa anche da numerosi siti italiani, tra cui Leggo.it. Dopo la morte del dipendente del supermercato della catena Carrefour, Manoel Moises Cavalcante, i responsabili del punto vendita avrebbero deciso di coprire il corpo del malcapitato evitando così la chiusura e che gli stessi clienti potessero imbattersi in questa visione choc. Quindi hanno atteso nel negozio l’arrivo della polizia mortuaria e dei servizi funebri.

DIPENDENTE SUPERMERCATO MUORE D’INFARTO: CORPO COPERTO DA OMBRELLONI

Nonostante i tentativi di coprire il corpo del dipendente morto d’infarto con degli ombrelloni di colore verde disposti sul pavimento, molti clienti del supermercato Carrefour brasiliano, teatro del terribile fatto, si sono accorti di tutto, avendo assistito alla drammatica scena. Quindi hanno prontamente immortalato tutto scattando delle foto poi finite sui social. La notizia ha portato al necessario intervento dei responsabili di Carrefour per il Brasile i quali hanno condannato l’episodio mortificante, scusandosi ed ammettendo l’errore commesso: “Chiediamo scusa per il modo assolutamente inadeguato con cui è stata affrontata una tragedia come il triste e improvviso decesso di un nostro dipendente, il signor Moisés Santos”, hanno spiegato. E sulla scelta di lasciare aperto il negozio hanno aggiunto: “Lasciare il punto vendita aperto, invece di chiuderlo immediatamente, è stato un grave errore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA