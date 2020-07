Dipendenti Ama sezionavano salme per incassare soldi cremazione/ Choc a Roma

Impresari funebri e dipendenti Ama sezionavano salme per poter incassare i soldi delle cremazioni: scandalo a Roma, valutazioni dei pm in corso sul possibile rinvio a giudizio. Capitale sotto choc per quanto scoperto dalla Procura: nel mirino degli inquirenti 15 persone, accusate a vario titolo di truffa, corruzione, induzione alla corruzione e vilipendio di cadavere. Come testimoniato dal video pubblicato da Il Messaggero, le salme venivano tagliate con un coltello ed i resti buttati nell’ossario comune, tutto alla luce del sole al cimitero Flaminio.

Fondamentali le registrazioni delle videocamere presenti tra i vasi di fiori dei loculi, piazzate dai carabinieri del nucleo radiomobile. Una pratica adottata per un unico scopo: arrotondare lo stipendio. Dopo 30 anni nel loculo, infatti, scade il tempo per la permanenza nella bara e viene disposto il trasferimento nell’ossario comune: quando il corpo si conserva in buono stato, i parenti del defunto sono chiamati a pagarne la cremazione. Ma i dipendenti Ama hanno pensato bene di proporre una proposta più economica, devastando le salme manualmente.

Roma, dipendenti Ama sezionavano salme per incassare soldi cremazione: il video

Un’inchiesta choc, dicevamo, considerando che questa pratica veniva adottata ingannando i familiari dei defunti, rimasti all’oscuro di tutto. Nessuno sapeva di questo macabro rito, con impresari funebri e dipendenti Ama impegnati nell’infierire sulle salme per garantirsi i soldi della cremazione. Ama ha reso noto che i coinvolti sono stati sospesi dal servizio, con tanto di procedimenti disciplinari in itinere. «Ama spa Si considera a tutti gli effetti parte lesa, continuerà a offrire la massima collaborazione agli inquirenti e non esiterà ad assumere ulteriori iniziative anche a tutela della propria immagine», si legge in una nota della municipalizzata per i rifiuti. Netta la posizione di Matteo Salvini: «Ama è la stessa azienda pubblica del Comune di Roma, a guida Raggi e 5Stelle, che ha impedito a me e ai consiglieri della Lega un sopralluogo all’impianto di Rocca Cencia due giorni fa? Cos’hanno da nascondere??? Evviva la trasparenza a 5Stelle. Lascio a voi ogni commento». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, qui di seguito il video pubblicato da Il Messaggero





