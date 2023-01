Dipinto di Rubens sequestrato a Genova/ “Quattro indagati per esportazione illecita”

Quadro attribuito al pittore fiammingo Rubens sequestrato dai Carabinieri di Genova. Si infittisce l’inchiesta che vede al centro il dipinto ‘Cristo risorto appare alla Madre’ attribuito al pittore fiammingo Rubens ed esposto a Palazzo Ducale a Genova. Ora l’opera non è più a disposizione del pubblico in seguito al sequestro da parte dei Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e quattro persone sono attualmente indagate per esportazione illecita di opere d’arte. L’accusa della procura è precisa: secondo la ricostruzione fornita, il dipinto sarebbe stato fatto uscire dall’Italia come appartenente genericamente alla scuola Fiamminga e poi autenticato come Rubens a Praga.

QATARGATE, UE CHIEDE STOP IMMUNITÀ PER COZZOLINO-TARABELLA/ Lista ‘amici’ di Panzeri

Gli investigatori si stanno concentrando sull’ufficio esportazione della sovrintendenza di Pisa, cioè l’ente che rilasciò la certificazione per l’esportazione del dipinto. Tale ufficio era stato chiuso dal Ministero dei Beni culturali nel 2019 in seguito a presunte irregolarità nel rilascio di certificazioni per altre opere. L’ipotesi degli inquirenti è che due degli indagati, dei mercanti d’arte, possano essersi rivolti a dei dipendenti compiacenti di tale ufficio.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione 2 gennaio 2023: le cinquine di oggi

Dipinto Rubens sequestrato a Genova: le accuse per i quattro indagati

Inchiesta attorno al ‘Cristo risorto appare alla Madre’, attribuito a Rubens. Come riporta l’Ansa le indagini hanno svelato che l’opera era appartenuta alla nobile famiglia Cambiaso di Genova che l’avrebbe venduta per 350mila euro ai due mercanti d’arte indagati. La famiglia sarebbe stata consapevole della reale attribuzione del quadro ma non sarebbe riuscita a venderlo a un prezzo superiore. I due mercanti indagati avrebbero quindi fatto restaurare l’opera, svelando una seconda figura femminile. Secondo le indagini, i due aveva fatto uscire il dipinto dall’Italia dichiarando – falsamente – all’ufficio esportazione della Sovrintendenza di Pisa che apparteneva a un anonimo autore fiammingo e attribuendo un valore fasullo di 25mila euro.

Tara Gabrieletto, l'aggressione del suo pitbull/ "Chiara Camerra? Strano parli ora…"

In seguito, i due indagati sarebbe stato protagonisti di alcuni passaggi a società estere, create da un commercialista e dal figlio di questi, entrambi indagati. Infine, il quadro è stato prestato per la mostra a Genova, secondo gli inquirenti, “anche per certificarne la paternità di Rubens e aumentarne il valore”. Il ‘Cristo risorto appare alla Madre’, attribuito a Rubens raffigura il Cristo risorto in piedi davanti a due donne inginocchiate, entrambe rappresentanti la Madre di Gesù.











© RIPRODUZIONE RISERVATA