Diplomifici: approvata la stretta proposta dal ministro Valditara

È stato alla fine approvato la più volte citata stretta ai diplomifici promessa dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e finita all’interno del DL Scuola approvato nella giornata di oggi dal Consiglio dei Ministri: un importate plico di nome che mira a rivoluzionare – da un lato – l’assunzione dei docenti per evitare gli eccessivi ricorsi ai supplenti e – dall’altro – a regolare appunto il funzionamento delle scuole paritarie che fino ad oggi hanno sempre assolto alla funzione di diplomifici permettendo agli studenti (ovviamente sotto lauto pagamento) di conseguire più anni di scuola in uno solo per raggiungere rapidamente il diploma.

Partendo proprio da qui, buona parte delle norme contenute nel DL Scuola verte attorno alla stretta sui diplomifici: l’aspetto forse più importante è che alle scuole non sarà permesso attivare più di classe terminale collaterale per ognuno degli indirizzi di studio offerti, mentre al contempo non sarà concesso neppure dare il via libera alle iscrizioni alle stesse classi se prima l’Ufficio scolastico regionale non darà il suo formale via libera; così come non saranno più concessi i pacchetti ‘tre anni in uno’ con un limite posto dal MIM a soli due esami di idoneità sostenuti nel corso di un solo anno scolastico.

Ma non è tutto, perché sempre sui diplomifici – e più in generale sulle scuole paritarie – il ministero presieduto da Giuseppe Valditara ha anche disposto che vengano adottati integralmente i servizi digitali attualmente in uso alle scuole pubbliche (tra il registro elettronico, la pagella digitale e, più in generale, l’intero protocollo informatico), utili soprattutto a verificare in modo centralizzato che l’effettiva frequentazione da parte degli studenti sia coerente con i minimi previsti anche per le scuole del sistema pubblico.

Oltre al cospicuo capitolo dedicato al diplomifici, il nuovo DL Scuola prevede anche alcune importanti novità sul reclutamento dei docenti: a partire dai concorsi che verranno attivati per l’anno scolastico 2026/27 – infatti – la graduatoria finale dovrà includere anche un 30% di nomi in più rispetti a quelli messi effettivamente a concorso che saranno occupati da chi sarà stato giudicato ‘idoneo’ nel consueto ordine di punteggio; il tutto al fine di garantire copertura anche per le cattedre che rimarranno vacanti dopo l’immissione in ruolo dei colleghi che sono entrati nei primi posti della graduatoria.

Infine, tra le novità – almeno, tra quelle più significative oltre ai diplomifici e ai nuovi concorsi per docenti – figurano anche nuovi dettami dal punto di vista della formazione per i professori: grazie ad una dotazione da 1 milione di euro saranno attivati anche dei nuovi corsi obbligatori sul contrasto alle droghe, ai social, agli smartphone, alle scommesse e – più in generale – alle dipendenze; il tutto da coadiuvare con corsi o seminari rivolti agli stessi studenti durante l’anno scolastico.