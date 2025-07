DIRETTA 10 KM FONDO MONDIALI NUOTO 2025: PALTRINIERI CI PROVA!

La diretta 10 km fondo ci farà compagnia nella notte italiana: per la precisione mercoledì 16 luglio a partire dalle ore 2:00, gara che rientra ovviamente nel programma dei Mondiali nuoto 2025. Siamo a Singapore e le acque sono calde: sarà l’ennesima occasione per vedere all’opera il nostro Gregorio Paltrinieri.

Con lui avremo in acqua Andrea Filadelli, per una possibile doppietta; a dire il vero sarà particolarmente complesso arrivare a questo risultato, Paltrinieri ormai viaggia per i 31 anni e deve fare i conti con un calo strutturale ma anche con una concorrenza che si sta facendo spietata.

Il carpigiano comunque, nella diretta 10 Km fondo, va a caccia del secondo oro mondiale su questa distanza: il titolo è arrivato tre anni fa a Budapest con il tempo di 1h50’56’’, poi è arrivato il quinto posto dell’anno seguente a Fukuoka mentre nel 2023 a Doha Paltrinieri aveva scelto di competere, in acque libere, soltanto nella 5 Km, ma l’anno scorso ha vinto il titolo europeo nella 10 Km.

Staremo a vedere cosa succederà, in caso di medaglia ai Mondiali nuoto 2025 ci sentiamo di dire che sarebbe una straordinaria impresa per il nostro Gregorio Paltrinieri, e ovviamente anche per Andrea Filadelli.

10 KM FONDO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE I MONDIALI NUOTO 2025

Per la diretta 10 Km fondo in tv saremo su Rai Due, ma la gara dei Mondiali nuoto 2025 sarà anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; di conseguenza la diretta streaming video sarà accessibile su Rai Play, Sky Go e Now Tv. CLICCA QUI PER LA 10 KM FONDO SU RAIPLAY

DIRETTA 10 KM FONDO MONDIALI NUOTO 2025: UN AVVERSARIO DA BATTERE

Abbiamo citato la concorrenza che Paltrinieri e Filadelli dovranno affrontare nella diretta 10 Km fondo: ai Mondiali nuoto 2025 il più grande avversario è naturalmente Kristof Rasovszky. Il ventottenne ungherese è il grande dominatore della specialità in questo momento, basti pensare che si presenta a Singapore difendendo non solo il titolo iridato ma anche quello europeo e olimpico, quindi è il chiaro favorito per vincere la medaglia d’oro anche in questa gara che scatterà tra poco.

Oltre a lui, Marc-Antoine Olivier che il magiaro ha battuto un anno fa, poi David Betlehem che si è preso la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. In più, restano i grandi nomi di Jules Wallart e di Florian Wellbrock, che è stato fierissimo rivale di Paltrinieri qualche anno fa; insomma ci sarà da sudare per salire sul podio, noi conosciamo bene il carpigiano e sappiamo quanto sia capace di fare risultati anche non aspettati ma questa notte la musica potrebbe essere diversa, ce lo dirà tra poco la diretta 10 Km fondo ai Mondiali nuoto 2025 e chissà che anche Filadelli possa eventualmente regalarsi una giornata di gloria…