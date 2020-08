Diretta 100 metri Tortu Jacobs/ Streaming video tv: si corre a La Chaux-de-Fonds

Ferragosto all’insegna della velocità da La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, dove il piatto forte (almeno in ottica italiana) del meeting locale saranno sicuramente i 100 metri, che vedranno in gara Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Riflettori dunque puntati sulla diretta dei 100 metri con Tortu e Jacobs, che per la prima volta in questo tormentato 2020 si affrontano all’estero dopo le rispettive prime uscite stagionali, come ad esempio a Rieti piuttosto che a Savona nelle scorse settimane. Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri, e Marcell Jacobs, che quest’anno è stato più veloce di lui ed è dunque il capolista nazionale stagionale, si sfideranno dunque a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, a poco meno di mille metri di quota: magari anche l’altitudine aiuterà a trovare buoni riscontri cronometrici. Lo sprinter delle Fiamme Gialle e il velocista delle Fiamme Oro proveranno dunque ad avvicinare il muro dei 10 secondi, per ora superato soltanto da Filippo Tortu con il 9″99 di ormai due anni fa a Madrid. L’anno scorso a La Chaux era arrivato il record italiano dei 400 di Davide Re: avremo altre emozioni azzurre?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I 100 METRI CON TORTU E JACOBS

La presenza di Filippo Tortu e Marcell Jacobs nobilita in ottica italiana il meeting a La Chaux-de-Fonds, di conseguenza possiamo annotare la diretta streaming video che sarà garantita da atletica.tv, il canale federale della nostra atletica, mentre non sarà disponibile una vera e propria diretta tv. Il momento da non perdere è atteso da programma alle ore 15.00, quando si disputeranno i 100 metri maschili in questo meeting elvetico.

DIRETTA 100 METRI: TORTU E JACOBS QUEST’ANNO

Avvicinandoci alla diretta dei 100 metri con Tortu e Jacobs a La Chaux-de-Fonds, bisogna dire che finora questa anomala stagione non ha reglato tempi esaltanti ai due azzurri, ma in proporzione fra i due ha fatto sicuramente meglio Marcell Jacobs, grazie al 10″10 di Trieste del 1° agosto e al 10″11 di martedì a Turku, in Finlandia, mentre Tortu vanta finora come migliore prestazione del 2020 il 10″12 di Savona, nella giornata che a dire il vero ricordiamo soprattutto per merito di Larissa Iapichino e del suo 6,80 nel salto in lungo. Oltre a Tortu e Jacobs, sarà in gara sui 100 metri anche una delle sorprese della velocità europea nel post-lockdown, il padrone di casa svizzero Silvan Wick, che quest’anno è sceso a 10″11. In gara sulla distanza più breve ma anche più celebre dell’atletica a a La Chaux-de-Fonds ci saranno poi anche Sean Safo-Antwi (Ghana) e Joris Van Gool (Olanda) ed altri due azzurri, cioè Andrea Federici (Biotekna Marcon) e Roberto Rigali (Bergamo Stars).

