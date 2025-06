105 Summer Festival 2025, questa sera il concerto a Venezia: ospiti e info streaming

Cresce la voglia di musica, così come l’attesa di vedere sul palco di Venezia i cantanti che animeranno il concerto 105 Summer Festival 2025. Sono davvero numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco regalando un grande spettacolo al pubblico presente in piazza. Al timone della serata di 105 Summer Festival 2025, troviamo due volti molto amati come Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

E’ previsto, inoltre, sia in apertura sia in chiusura di concerto, un imperdibile dj-set firmato Radio 105. La diretta dell’evento è invece prevista su Radio 105 e contemporaneamente sul canale 66 del digitale terrestre, ovvero Radio 105 TV. A disposizione anche le varie applicazioni dedicate e i social di Radio 105, mentre su Mediaset Infinity verranno poi proposti dei best of del concerto. Occhi aperti per quanto riguarda la scaletta del concerto, che è attesa a breve e sarà diramata sui canali ufficiali di Radio 105.

105 Summer Festival 2025, in attesa della scaletta, ecco chi sono i cantanti: da Lauro a Gaia, passando per Olly e..

Sono ben venticinque i protagonisti del concerto per un appuntamento musicale che apre una lunga estate, destinata a farci ballare e cantare come non mai. Per quanto riguarda la data di Venezia, i cantanti presenti in scaletta sono – tra gli altri – Achille Lauro, Bresh, Carl Brave, Fabio Rovazzi, Francesca Michielin, Gaia, Grelmos, Noemi, Olly, Paola Iezzi, Patty Pravo, Sabrina Salerno, Sarah Toscano, Tananai, The Kolors, Vidaloca e tantissimi altri. Ricordiamo che l’apertura dei cancelli per accedere al Parco San Giuliano (Venezia) è fissata per le ore 14.00, con aree food e drink, animazione e musica in attesa del concerto serale.

Il pre-spettacolo è fissato per le 19.30, mentre il concerto vero e proprio dovrebbe cominciare attorno alle 21.00. Occhi puntati anche sulla padrona di casa, Mariasole Pollio, che in tutti questi anni ha fatto il pieno di eventi e concerti estivi; basti ripensare al suo ruolo di inviata a Battiti live, che le ha permesso di farsi strada tra i grandi. Non più tardi di qualche mese fa, infatti, è arrivata la conduzione del Prima Festival di Sanremo, ora il ritorno in piazza coi concerti estivi di 105 Summer Festival 2025. Per l’ex bambina prodigio si preannuncia una lunga estate calda, di impegni e ambizioni. I suoi canali social sono già presi di mira dai fan, che ora la attendono in piazza per il bagno di folla.