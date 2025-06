105 Summer Festival torna oggi, 20 giugno 2025, con la terza tappa a Genova: ecco la scaletta, come seguire la diretta del concerto e tutti i cantanti

Dopo le tappe di Baia Domizia e Venezia, torna l’appuntamento col 105 Summer Festival, che questa volta si sposta a Genova per una serata ricca di ospiti e musica. Sono ancora Mariasole Pollio e Daniele Battaglia a guidare la serata che porterà sul palcoscenico tanti degli artisti principali di questa calda estate 2025, che si esibiranno presso Piazza della Vittoria a Genova.

Dopo il successo delle scorse due settimane, il concerto torna e, anche questa volta, è totalmente a titolo gratuito. I presenti all’evento, potranno ascoltare i propri artisti preferiti ma, prima ancora, il pubblico sarà intrattenuto da un dj set, che servirà a scaldare l’atmosfera prima dell’arrivo dei cantanti. Ma quali saranno i nomi che si esibiranno questa sera sul palco del 105 Summer Festival 2025?

La scaletta del 105 Summer Festival di oggi 20 giugno 2025 e diretta streaming

Purtroppo non è ancora disponibile una scaletta definitiva del 105 Summer Festival, tuttavia il sito ufficiale della radio dalla quale prende il nome l’evento musicale ha messo a disposizione una Line Up, che annuncia i nomi di tutti i cantanti della serata. Ci saranno, nella data del 20 giugno, Annalisa, Cioffi, Dani Faiv, El Ma, Fabio Rovazzi, Follya. E ancora si prosegue con Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Ghali e Gremlos.

La lunga scaletta di cantanti del concerto vedrà poi l’arrivo sul palco di I Desideri, Kaput, Mida, Mondo Marcio, Orietta Berti, Paola Iezzi, Rose Villain, Sangiovanni, Sayf, Sophie and the Giants, Stefano Pitasi e Vidaloca. Una scaletta che spazia, dunque, dai grandi nomi della musica italiana ai giovani artisti che stanno conoscendo in questi ultimi anni il successo. Ricordiamo che il concerto 105 Summer Festival 2025, di oggi 20 giugno a Genova, è trasmesso su Radio 105, in diretta streaming su Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), ed è visibile anche su app e live sui social di Radio 105.