105 Summer Festival torna oggi, 27 giugno 2025, con la quarta tappa a Golfo Aranci: ecco la scaletta, come seguire la diretta del concerto ei cantanti

Tutto è pronto per la quarta tappa del 105 Summer Festival, la serie di concerti di questa calda estate 2025 condotta da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Questa sera, venerdì 27 giugno, è tempo del quarto evento, che stavolta si sposta in Sardegna, a Golfo Aranci, dopo aver toccato Baia Domizia, Venezia e Genova. Il concerto avrà luogo a Piazza Francesco Cossiga, dove si esibiranno alcuni dei cantanti più amati dal pubblico giovane e meno giovane.

Ricordiamo che anche questo quarto concerto di 105 Summer Music 2025 è gratuito. Per tutti coloro che non potranno vederlo e ascoltarlo di persona ma che non vogliono perderselo, l’evento è trasmesso in diretta su Radio 105 ma è anche visibile su Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre). Chi ha solo il cellulare a sua disposizione, potrà seguire l’evento tramite app e live sui social di Radio 105.

Scaletta 105 Summer Festival, concerto 27 giugno 2025: tutti i cantanti che si esibiranno

Ma qual è la scaletta del quarto concerto di 105 Summer Festival? Anche questa volta, è stata annunciata soltanto una line up con tutti i cantanti che si esibiranno durante la serata, ma non l’ordine di uscita, che sarà dunque annunciato solo durante l’evento. Ad esibirsi sul palco, pronti a far scatenare il pubblico, ci saranno: Baby K, Bigmama, Boro, Chiello, Cioffi. E ancora Clara, Coco, i Coma_Cose, Dargen D’Amico, l’ex di X Factor El Ma, Emis Killa e Federica Abate.

Ma non è tutto: tra i cantanti della nuova tappa ritroviamo Fedez ma anche i Gemelli Diversi. Sono previste, inoltre, le esibizioni di Grelmos, Irama, LDA, Leo Gassmann, Marco Carta e Michele Bravi. La super lista di artisti che si esibiranno stasera si conclude con i tre ex di Amici 23 e 24 Mida, Petit e Trigno (vincitore della categoria canto dell’ultima edizione); e ancora Napoleone, Shablo, Joshua, Tormento e Mimì, infine Vidaloca.