Scaletta 105 Summer Festival di oggi 13 giugno 2025: tutti i cantanti che si esibiranno nel concerto a Venezia

Oggi 13 giugno 2025 è tempo per la seconda tappa del 105 Summer Festival che, dopo Baia Domizia, si sposta a Venezia, presso il Parco San Giuliano. Mariasole Pollio e Daniele Battaglia conducono un evento che è ormai diventato appuntamento fisso dell’estate, che raccoglie sul palcoscenico tanti artisti della nuova generazione ma anche cantanti che sono sulla scena da molti anni e hanno conquistato fan di tutte le età.

Al momento non è disponibile una scaletta ufficiale del 105 Summer Festival di oggi 13 giugno, tuttavia ecco la lista completa con tutti i cantanti che si esibiranno nel corso della serata. Parliamo di: Achille Lauro, Anna, Artie 5ive, BNKR44, Bresh, Carl Brave, Dani Faiv, Fabio Rovazzi, Francesca Michielin, Gaia, Leo Gassmann, Ludwig, Noemi, Olly, Paola Iezzi, Patty Pravo, Sabrina Salerno, Sarah Toscano, Tananai, The Kolors, The Wombats, Vidaloca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 (@radio105)

Come seguire il 105 Summer Festival in diretta streaming

Tutti questi artisti si esibiranno a partire dalle ore 21.00 a Venezia, al concerto a ingresso gratuito, a cui si può accedere solo con prenotazione (disponibile fino a esaurimento posti). Sono ben 25 mila persone le persone attese per questa sera, ma quali sono i modi per seguire il concerto in diretta? Per coloro che non potranno essere al Parco Sangiuliano di Venezia, è possibile seguire il 105 Summer Festival in diretta su Radio 105 e Radio 105 TV (che corrisponde al canale 66 del digitale terrestre), oltre che sull’apposita app. Inoltre sarà possibile seguire la live sui social di Radio 105. Le 26 star della musica italiana porteranno sul palco, questa sera, i loro successi più celebri e le nuovissime hit, pubblicate appositamente per la nuova bella stagione. Ora di grande divertimento, dunque, per tutti gli appassionati della musica.

