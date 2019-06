Diretta 24 Ore Le Mans 2019/ Streaming video e tv: Alonso tenta la doppietta

Si accende finalmente oggi sabato 15 giugno 2019 la 24 Ore di Le Mans, la prova endurace più famosa al mondo che davvero ha fatto la storia delle competizione su 4 ruote e che rimane ogni anno l’appuntamento più atteso anche per in meno appassionati. Prova regina per la Triple Crown (assieme a Gp di Monaco di formula 1 e 500 miglia di Indianapolis, vinta quest’anno da Simon Pagenaud) la 24 Ore di Le Mans è arrivata quest’anno alla sua 87^ edizione (la prima risale al 1923) e chiaramente avrà luogo da oggi a domani 16 giugno al circuito de la Sarthe, nella regione della Loira. L’attesa per questo appuntamento è grande e non solo poi per la storia e il prestigio oltre che la insita spettacolarità della gara endurance ma pure per i protagonisti che ne prenderanno parte. L’anno scorso infatti aveva fatto scalpore il successo del campione di Formula 1 Fernando Alonso (anche oggi al via assieme a Buemi e Nakajima con la Toyota), ma non era certo il solo “nome noto” presente al via e non lo sarà neppure oggi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 24 ORE DI LE MANS 2019

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la 24 Ore di Le Mans 2019 sarà visibile in maniera integrale in diretta tv sul canale Eurosport 1, presente sul satellitare di Sky. Diretta streaming video quindi garantita per l’evento sulle relative app dedicate agli abbonati e quindi Sky Go e Eurosport Player. Consigliamo inoltre a tutti gli appassionati di consultare il sito ufficiale www.lemans.org, nella sua sezione dedicata alla prova endurance automobilistica, dove non mancheranno aggiornamenti utili su quanto sta accadendo in pista.

DIRETTA 24 ORE DI LE MANS: ORARI, PISTA E NUMERI

Diamo quindi subito a tutti gli appassionati tutte le indicazioni utili per vivere al meglio questa 24 Ore di le Mans 2019. Come al solito il via della manifestazione verrà dato alle ore 15,00 precise e la bandiera a scacchi sventolerà sempre alle ore 15.00 ma di domenica 16 giugno, quando si conoscerà quindi il nome del team del vincitore, che entrerà nella gloria. Quest’anno però sarà ancor più difficile arrivare al traguardo finale: la 87^ edizione della 24 Ore di Le Mans è infatti la più partecipata di sempre con il numero record di vetture (62) e piloti (186) attesi al via e divisi nelle canoniche categorie (Lpm1, Lpm2, Gte-pro e Gte-Am). Da non dimenticare che poi proprio nella Lpm1 avremo quest’anno l’occasione di vedere in pista anche le ibride Toyota, le uniche della loro genere in questa prova di Endurance. Dobbiamo infine ricordare che la 24 Ore di Le Mans non è un evento che si accende solo quest’oggi ma che interessa tutta la settimana antecedente, con prove libere qualifiche ma soprattutto tanti eventi collaterali che richiamano un grandissimo pubblico da tutto il mondo nella piccola cittadina della Loira.



