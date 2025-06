DIRETTA 24 ORE LE MANS 2025: SIAMO IN PARTENZA

Eccoci all’affascinante momento della partenza della diretta 24 Ore Le Mans 2025, di per sé non così significativo per lo sviluppo di una corsa che durerà per un giorno intero, ma comunque sempre particolare. Abbiamo citato le ultime due vittorie della Ferrari, che ha colmato un vuoto che in precedenza durava da oltre mezzo secolo: in totale per Maranello sono undici i successi nella leggendaria corsa francese, in terza posizione nell’albo d’oro dietro alle diciannove vittorie per la Porsche e alle tredici affermazioni della Audi, le due Case tedesche che hanno sempre avuto un feeling speciale con Le Mans.

Parlando invece dei piloti, la leggenda è il danese Tom Kristensen, che ha vinto addirittura per nove volte la 24 Ore Le Mans: la prima nel 1997 e l’ultima nel 2013, quasi un ventennio con Kristensen sempre in copertina. Adesso però prendiamo fiato, perché poi le emozioni saranno davvero tante con la diretta 24 Ore Le Mans 2025, che ci terrà compagnia fino a domani pomeriggio. In partenza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

24 ORE LE MANS 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Per la diretta 24 Ore Le Mans 2025 in tv anche quest’anno sarà Eurosport il canale di riferimento, quindi su abbonamento, come per la diretta streaming video su Discovery + e fiawec.tv

UN APPUNTAMENTO LEGGENDARIO

Per gli appassionati di motori, questo è soprattutto il weekend della diretta 24 Ore Le Mans 2025, la mitica corsa francese che avrà inizio alle ore 16.00 di sabato 14 giugno per poi concludersi evidentemente alla stessa ora di domenica 15, cioè 24 ore più tardi. Una prova di velocità e resistenza, due concetti spesso opposti nello sport, ma che alla 24 Ore Le Mans devono necessariamente coesistere. Contribuisce al fascino naturalmente anche il fatto che si gareggia anche di notte, una sfida sempre speciale per gli equipaggi, ricordando che su ogni auto si alternano tre piloti, che alla fine dell’evento avranno guidato per otto ore ciascuno.

In ottica italiana, dobbiamo dire che il fascino della diretta 24 Ore Le Mans 2025 sarà ulteriormente accresciuto dal fatto che arriviamo da due edizioni consecutive nelle quali è stata la Ferrari a vincere grazie alla fantastica Ferrari 499P, inoltre fra i piloti hanno chiuso in trionfo Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi nel 2023 con il britannico James Calado, l’anno scorso invece fu festa per Antonio Fuoco insieme allo spagnolo Miguel Molina e al danese Nicklas Nielsen. La Ferrari in precedenza non vinceva addirittura dal 1965, mentre per i piloti ricordiamo il mitico Emanuele Pirro con cinque successi fra il 2000 e il 2007, uno dei nomi che è quindi doveroso celebrare verso la diretta 24 Ore Le Mans 2025…

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2025: LA FERRARI E I PILOTI DI PUNTA

Gli equipaggi che abbiamo citato in precedenza saranno entrambi alla partenza della diretta 24 Ore Le Mans 2025, quindi la Ferrari schiera il meglio possibile con le sue 499P, riproponendo appunto i terzetti Fuoco-Nielsen-Molina e Guidi-Giovinazzi-Calado, oltre a una terza vettura con equipaggio invece tutto straniero, nel quale la stella sarà certamente il polacco Robert Kubica, che gareggerà insieme al cinese Ye Yifei e al britannico Philip Hanson. Naturalmente parliamo qui delle Hypercar, che sono le vetture che possono puntare al trionfo, poi la Ferrari schiererà anche ben cinque macchine LMGT3, che andranno invece a caccia della vittoria di categoria.

Tornando alla categoria di massimo livello, sarà una sfida davvero di lusso quella nella diretta 24 Ore Le Mans 2025: infatti partecipano quattro Porsche, quattro Cadillac, tre Ferrari, due Aston Martin (che sono all’esordio), due Toyota, due Bmw, due Alpine e due Peugeot. Prima della doppietta Ferrari era stata la Toyota a vincere addirittura per cinque anni consecutivi, i giapponesi potrebbero essere la rivale più agguerrita magari sfruttando qualche vantaggio concesso dal BoP, il Balance of Performance. Il meteo dovrebbe essere più tranquillo rispetto alla tanta pioggia del 2024, ma 24 ore sono lunghe comunque…