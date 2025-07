Diretta 5 Km fondo streaming video Rai 2: Gregorio Paltrinieri ancora protagonista, orario e risultato ai Mondiali nuoto 2025, oggi 18 luglio

DIRETTA 5 KM FONDO MONDIALI NUOTO 2025: PALTRINIERI PER UN’ALTRA MEDAGLIA!

La diretta 5 km fondo, salvo imprevisti da non sottovalutare dati i precedenti, ci farà compagnia in piena notte: oggi venerdì 18 luglio si gareggerà dalle ore 4.00 italiane sull’isola di Sentosa per i Mondiali nuoto 2025 a Singapore, dove Gregorio Paltrinieri ha già lasciato il segno mercoledì con l’argento nella 10 km.

Ennesimo sigillo di una carriera infinita, in questo 2025 tra l’altro Gregorio Paltrinieri si era già laureato campione d’Europa della 5 km e allora siamo naturalmente curiosi di scoprire come andrà la gara sulla distanza dimezzata, pur con tutte le incognite di questo “bollente” specchio d’acqua e per Greg anche di un dito insaccato nel corso proprio della 10 km.

Insomma, potrebbe davvero valere la pena di alzarsi prestissimo per seguire la diretta 5 km fondo, senza dimenticare che nel corso della notte è in programma anche la gara femminile e pure per le ragazze i Mondiali di nuoto 2025 sono iniziati benissimo in acque libere, grazie a un altro argento sulla 10 km, firmato in questo caso da Ginevra Taddeucci.

Staremo a vedere allora che cosa ci riserverà oggi la diretta 5 km fondo, come detto la distanza breve ha già portato qualche settimana fa l’oro europeo a Gregorio Paltrinieri, anche se le acque di Stari Grad erano decisamente molto più fredde di quelle nelle quali si nuota a Singapore in questi giorni…

5 KM FONDO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MONDIALI NUOTO 2025

Per la diretta 5 Km fondo in tv l’appuntamento sarà su Rai 2 in chiaro per tutti, oppure sui canali di Sky Sport, con relativa doppia diretta streaming video accessibile tramite Rai Play, oppure Sky Go e Now Tv.

CLICCA QUI PER LA 5 KM FONDO SU RAIPLAY

DIRETTA 5 KM FONDO MONDIALI NUOTO 2025: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

La diretta 5 Km fondo propone una gara che non è distanza olimpica, ma è comunque molto importante anche perché può essere definita come l’anello di congiunzione tra il nuoto in piscina e i 10 km, perché ovviamente è una distanza che può essere il primo passo per chi dalla piscina vuole cimentarsi anche nel nuoto di fondo. I Mondiali nuoto 2025 sono tra l’altro il primo grande evento di un nuovo quadriennio olimpico e quindi per tutti inizia il cammino che come culmine ideale dovrebbe avere i Giochi di Los Angeles 2028.

Potenziali novità ma fino a un certo punto, dal momento che l’altro ieri la 10 km ha visto la vittoria del tedesco Florian Wellbrock davanti appunto al nostro Gregorio Paltrinieri, due grandi campioni che sono sulla cresta dell’onda (letteralmente) ormai da molti anni. Greg ha sempre più un posto nella leggenda del nuoto mondiale di tutti i tempi, chissà se anche oggi saprà divertirci ed emozionarci grazie alla diretta 5 km fondo…