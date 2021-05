Diretta 500 miglia Indianapolis 2021/ Streaming video DAZN: vincitore e orari

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2021: SI TORNA AL CATINO DELL’INDIANA

Sono riflettori puntati all’Indianapolis Motors Speedway dove oggi, domenica 30 maggio, a partire dalle ore 18.20 (fuso orario italiano) assisteremo alla diretta della 500 miglia di Indianapolis. The Greatest Speciale in racing, massimo evento della Indiycars Series e gara che tutti vorrebbero vincere almeno una vola nella vita, torna dunque protagonista nell’ultimo weekend di maggio, dedicato al Memorial Day, come accade da 105 anni a questa parte (ad eccezione dell’edizione 2020, tenutasi ad agosto per via della pandemia): e davvero non vediamo l’ora di sentire le fatidiche parole “Start your engines”, che daranno il via alla gara.

Ricordiamo subito che al solito saranno 200 giri fino alla bandiera a scacchi e che dei 33 iscritti alla gara davvero tuti avranno oggi la possibilità di salire sul gradino più alto. L’imprevisto, nella diretta della 500 miglia di Indianapolis 2021 pare infatti l’unica regola e sicuramente sarà grandissimo spettacolo nel catino dell’Indiana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS 2021

Non sarà possibile assistere alla diretta tv della 500 Miglia Indianapolis 2021: l’evento infatti è trasmesso in esclusiva dalla piattaforma DAZN, che fornirà le immagini ai suoi abbonati in diretta streaming video. Bisognerà dunque dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avendo a disposizione una smart tv con connessione a internet sarà poi possibile installare l’applicazione DAZN direttamente sul vostro televisore.

DIRETTA 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS 2021: I PROTAGONISTI PIÙ ATTESI

Come abbiamo accennato prima, ci pare davvero complicato fissare solo pochi favoriti al trionfo in questa diretta della 500 miglia di Indianapolis 2021: questo anche perchè nelle prove preliminari occorse nelle ultime settimane, abbiamo applaudito a un gran numero di vincitori differenti. Certo se si guarda alla griglia di partenza, determinata ormai una settimana fa, ecco che spicca il nome di Scott Dixon, vincitore già nel 2008, ma pure quelli di Colton Herta e Rinus Veekay, come di Palou, O’Ward, che sono entrati nella victory lane finora. Ma chiaramente non sono i big da tenere occhio: ecco infatti che spicca pure il nome di Takuma Sato, vincitore della speciale edizione del 2020 disputata eccezionalmente in agosto e naturalmente quelli di Power e Pagenaud, trionfatori rispettivamente dell’edizione 2018 e 2019 della 500 miglia di Indianapolis, che pure con il Team Penske non hanno brillato in questo giorni. E gli out sider non mancano, da Kanaan a Hunter Reay e Castrovenes, che sono pure tutti ben vicini. Ci attenderà una diretta della 500 miglia di Indianapolis quanto mai aperta e scottante: non vediamo l’ora di dare la parola alla pista!

