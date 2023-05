DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2023/ Video streaming tv: un episodio curioso (28 Maggio)

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2023: LA STORIA

Nel presentare la storia – o una delle storie – di questa 500 Miglia Indianapolis 2023 dobbiamo fare una specifica, e dire che il sistema di qualifiche prevede che auto e pilota siano due entità distinte: vale a dire, a qualificarsi ufficialmente è la monoposto che poi può essere guidata da un altro pilota, e questo è il motivo per cui Graham Rahal potrà partecipare alla 500 Miglia Indianapolis 2023. Figlio di Bobby Rahal, vincitore della corsa nel 1968, lo statunitense era rimasto fuori all’ultimo turno di qualifica, estromesso tra l’altro dal compagno di squadra Jack Harvey ed esattamente come era capitato al padre 30 anni fa.

Una beffa, ma il destino ci ha messo una mano. Stefan Wilson, pilota britannico e ufficialmente qualificato per la 500 Miglia Indianapolis 2023, nel corso delle prove ha avuto un incidente con Katherine Legge. Il quale guidava una… Rahal Letterman Racing, il team originario di Graham Rahal. Ebbene: Wilson, cui auguriamo una pronta guarigione, si è fratturato una vertebra ma, essendo appunto la sua auto qualificata, è stato sostituito: proprio da Rahal, che dunque sarà presente al via della 500 Miglia Indianapolis 2023 ma con una vettura diversa da quella con cui ha mancato la qualificazione, ovvero una della Dreyer & Reinbold Racing che era quello di Wilson. Chissà poi se dovesse vincere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv della 500 Miglia Indianapolis 2023 viene fornita dalla televisione satellitare: per tutti gli abbonati l’appuntamento con questa celebre corsa sarà infatti su Sky Sport Arena, canale disponibile al numero 204 del decoder. Va ovviamente ricordato che, in assenza di un televisore, la 500 Miglia Indianapolis 2023 potrà essere seguita anche in diretta streaming video, servizio sempre riservato ai clienti: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, per la quale servono i dati dell’abbonamento.

TORNA LO SHOW!

Il grande appuntamento con la diretta 500 Miglia Indianapolis 2023 scatta domenica 28 maggio, alle ore 18:30 di casa nostra: sul Motor Speedway, l’ovale più famoso al mondo, si disputa nuovamente una corsa che ha visto gli albori all’inizio del XX secolo ed è talmente famosa e significativa da dare il nome (IndyCars Series) al campionato del Nord America di cui fa parte. Della diretta della 500 Miglia Indianapolis 2023 si potrebbe dire tanto, e non esaurire gli argomenti; intanto, il campione in carica è Marcus Ericsson che ha trionfato qui lo scorso anno.

La gara ha luogo nel weekend del Memorial Day, nel quale si celebrano i caduti Usa di tutte le guerre, mette in palio una bottiglia di latte (anche qui ci sarebbe molto da dire, a partire dai vari brand che si disputano l’onore di fornirlo al vincitore) e ha un sistema di qualificazioni davvero interessante; naturalmente i grandi nomi che vi hanno partecipato sono tanti, da Juan Pablo Montoya che ha vinto nel 2015 all’altro ex Formula 1 Takuma Sato, che ha festeggiato due volte in quattro anni. Vedremo cosa succederà nella 500 Miglia Indianapolis 2023…

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta della 500 Miglia Indianapolis 2023. Gara appunto celeberrima, per tutto il contesto: il fatto che si gareggi su un ovale, per quanto potrebbe sembrare il contrario, aggiunge spettacolo allo spettacolo perché non sono frequenti contatti e incidenti, tanto che la Safety Car nel corso delle circa tre ore di competizione ha parecchio lavoro da svolgere. Tra i vincitori che si sono alternati in passato possiamo sicuramente citare il brasiliano Hélio Castroneves, capace di trionfare quattro volte con la prima nel 2001 e la seconda esattamente vent’anni dopo, ma poi anche Emerson Fittipaldi perché non è raro che chi abbia gareggiato in Formula 1 vada poi a cimentarsi con le IndyCars Series.

Va anche ricordato che dal 2005 a vincere la 500 Miglia Indianapolis è un'azienda italiana, la Dallara che fornisce i telai: un dominio incontrastato, la G-Force resta l'ultima marca a imporsi quando il vincitore era stato Buddy Rice. Adesso noi ci mettiamo comodi, perché la diretta della 500 Miglia Indianapolis 2023 sta davvero per farci compagnia e noi non vediamo l'ora di scoprire chi sarà a trionfare in questa edizione sul Motor Speedway…











