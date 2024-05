Diretta/ 500 Miglia Indianapolis streaming video tv: ci siamo, la gara comincia! (oggi 26 maggio)

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2024: SI COMINCIA!

Siamo ormai praticamente pronti a seguire la partenza con cui si apre la diretta della 500 Miglia Indianapolis 2024, possiamo allora ricordare alcuni riti che sono davvero vicini al momento in cui i motori si prendono tutta la scanala Motor Speedway. Essendo come da tradizione anche la ricorrenza del Memorial Day, è immancabile da parte dell’aeronautica militare americana il sorvolo di alcuni velivoli sopra l’autodromo, per ricordare tutti i piloti statunitensi caduti in guerra. A proposito del patriottismo a stelle e strisce, naturalmente verso la partenza c’è anche l’esecuzione dell’inno statunitense insieme ad altri brani come ‘God Bless America’ e ‘Back Home Again in Indiana’.

Infine, la celebre autorizzazione “Gentleman, start your engines” sarà il via libera per l’accensione dei motori. Dato che stiamo ricordando le tradizioni, dobbiamo citare che il vincitore della gara potrà festeggiare sorseggiando una bottiglia di latte per poi baciare le mattonelle della Brickyard, la celeberrima linea di partenza e di arrivo rimasta come oltre 100 anni fa. Adesso però è davvero giunto il momento di non aggiungere più altre parole: via alla diretta della 500 Miglia Indianapolis 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Segnaliamo a tutti gli appassionati di automobilismo che la diretta tv della 500 Miglia Indianapolis 2024 sarà disponibile sui canali di Sky Sport, perché in Italia sarà un’esclusiva della televisione satellitare per i propri abbonati. Di conseguenza, sempre su abbonamento sarà disponibile anche la diretta streaming video della 500 Miglia Indianapolis 2024 tramite i servizi offerti da Sky Go oppure Now TV.

500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2024: DOPO LE QUALIFICHE

In avvicinamento alla diretta della 500 Miglia Indianapolis 2024, possiamo ricordare che le qualifiche (come sempre) sono state disputate in ampio anticipo, differenza sostanziale con le gare “europee” alle quali siamo più abituati. Quindi già da tempo si sa che la pole position è stata ottenuta dal neozelandese Scott McLaughlin del team Penske, già vincitore di una gara del campionato delle IndyCars Series in questa stagione e capace di stabilire un nuovo record nella storia della 500 Miglia di Indianapolis. Infatti nella decisiva Fast Six Scott McLaughlin ha ottenuto la media oraria più veloce di sempre, battendo il precedente record di Alex Palou.

Grazie a quattro giri praticamente perfetti, il neozelandese ha chiuso con il tempo di 2’33”7017, mentre la velocità media è stata di 234.220 mph, espressa secondo le misure americane, che è l’equivalente di 376.907 km/h. Il team Penske tra l’altro ci offrirà per la prima volta dal 1988 l’intera prima fila della diretta 500 Miglia Indianapolis 2024 monopolizzata da una sola scuderia, con Will Power secondo e il campione uscente Josef Newgarden terzo, mentre il leader della classifica generale Palou è stato solo quattordicesimo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2024: LA LEGGENDA SULL’OVALE

La corsa più leggendaria del mondo dell’automobilismo ci attende oggi: la diretta 500 Miglia Indianapolis 2024 scatterà con la partenza alle ore 18.45 italiane di oggi, domenica 26 maggio, naturalmente sull’ovale del leggendario Indianapolis Motor Speedway, con il neozelandese Scott McLaughlin in pole position, avendo anche stabilito nelle qualifiche la velocità media più alta di sempre. Curiosamente ci attendono a poche ore di distanza le due gare probabilmente più celebri al mondo, cioè il Gp di Montecarlo e appunto la 500 Miglia Indianapolis 2024, che sono gli estremi opposti perché negli States si viaggia alla massima velocità, concetto assai più difficile da applicare nel Principato. Siamo giunti addirittura all’edizione numero 108 della mitica corsa americana, il detentore è lo statunitense Josef Newgarden che un anno fa si impose con la Dallara-Chevrolet del Team Penske, motivo d’orgoglio anche per l’Italia.

Siamo quindi giunti a oltre un secolo di storia, la diretta 500 Miglia Indianapolis 2024 sarà un nuovo capitolo nella storia di una corsa talmente famosa da dare il nome al campionato di cui fa parte, cioè la IndyCars Series. Per i padroni di casa l’anno scorso fu la fine di un incubo, dal momento che piloti Usa non vincevano la 500 Miglia Indianapolis dal 2016, mentre inganni recenti l’unico capace di fare il bis è stato il giapponese Takuma Sato, vincitore nel 2017 e nel 2020. Tutto è leggendario attorno a questa corsa, anche la bottiglia di latte in palio per il vincitore; staremo quindi a vedere chi potrà godersi questo premio così particolare al termine della diretta della 500 Miglia Indianapolis 2024…

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS: RISULTATI E CONTESTO

Fra i tanti elementi della diretta della 500 Miglia Indianapolis 2024, dobbiamo allora tornare sul ruolo della Dallara, l’azienda italiana che fornisce i telai e che ha ormai un monopolio totale sulla corsa automobilistica più famosa del mondo, dal momento che risale addirittura al 2004, cioè esattamente 20 anni fa, l’ultima vittoria di un telaio diverso da quelli forniti dalla Dallara alle scuderie della IndyCars Series – dal 2009 in poi è diventato addirittura un monopolio. Leggendario è invece il ricordo delle due vittorie ottenute dalla Maserati nel 1939 e nel 1940, quando per i non americani era davvero difficile lasciare il segno a Indianapolis.

Storia diversa a livello di piloti, perché l’Italia non è mai riuscita a vincere nonostante con il passare degli anni la 500 Miglia Indianapolis sia diventata sempre più internazionale. Fino al 1988 infatti le vittorie straniere furono solamente cinque, mentre dal 1989 in poi ne sono arrivate addirittura 25 a fronte di dieci successi statunitensi. A proposito di piloti, dobbiamo osservare che ce ne sarà uno in più protagonista sicuro della diretta della 500 Miglia Indianapolis 2024: su un ovale sono frequenti contatti e incidenti, tanto che la Safety Car nel corso delle circa tre ore di competizione dovrebbe avere come al solito parecchio lavoro da svolgere sul mitico Motor Speedway…











