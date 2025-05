DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2025: UNA CORSA DA LEGGENDA

La diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 sarà imperdibile oggi, domenica 25 maggio, sull’Indianapolis Motor Speedway, il leggendario ovale dove i motori si accenderanno per la partenza alle ore 18.45 italiane, sei ore prima in Indiana. Come da tradizione, le qualifiche si sono svolte con ampio anticipo e in pole position si è piazzato il russo-israeliano Robert Shwartzman, che in Italia conosciamo come prodotto della Academy giovanile della Ferrari e che in effetti rappresenta ancora il nostro Paese perché sarà in gara per la scuderia italiana Prema Racing.

Insomma, c’è un po’ di orgoglio italiano nella diretta 500 Miglia Indianapolis 2025: per la Prema è la prima pole position in IndyCar e avviene nell’evento più prestigioso dell’anno, per di più con un debuttante alla 500 Miglia – e allora possiamo aggiungere che Robert Shwartzman è il primo rookie in pole position nella leggendaria gara americana dai tempi di un italiano, cioè Teo Fabi nell’ormai lontano 1983. Come spesso succede considerate le collocazioni dei due eventi nei rispettivi calendari, anche quest’anno la diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 arriverà poche ore dopo il GP di Formula 1 a Montecarlo: una domenica leggendaria per tutti gli appassionati di automobilismo…

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2025 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 in tv sarà in Italia in esclusiva su Sky Sport Formula 1, quindi per gli abbonati alla televisione satellitare, con diretta streaming video tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2025: COSA ATTENDERCI SULL’OVALE?

Naturalmente per Robert Shwartzman non sarà un compito facile, perché se per un debuttante non è facile firmare la pole position, ancora più complicata potrebbe essere la gestione alla distanza di una gara difficile come la diretta 500 Miglia Indianapolis 2025. Sicuramente un nome che merita la massima attenzione è quello di Josef Newgarden, pilota del celebre Team Penske che ha firmato gli ultimi due successi nella “500”, trionfando nelle edizioni del 2023 e del 2024, per cui il suo obiettivo sarebbe quello di ottenere un sensazionale tris consecutivo.

Citazione d’obbligo anche per il brasiliano Hélio Castroneves, che pochi giorni fa ha compiuto 50 anni ma è ancora in pista e sogna di festeggiare la cifra tonda con un’impresa che sarebbe sensazionale, cioè la quinta vittoria che non è mai riuscita a nessuno nella storia. Fra la tradizione e uno sguardo al futuro, dobbiamo ricordare che la diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 sancirà la prima volta in questa mitica corsa di un sistema ibrido per il recupero dell’energia: la tecnologia e l’attenzione all’ambiente avanzano anche nel tempio della velocità…