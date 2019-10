Diretta Acireale Messina/ Info streaming video e tv: probabili formazioni (Coppa Italia Serie D)

ACIREALE MESSINA: ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH DI COPPA ITALIA SERIE D

La partita Acireale Messina diretta dall’arbitro Dario Madonia di Palermo avrà luogo questo mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Tupparello di Acireale, una sfida valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Derby siciliano tra due squadre che fanno parte anche dello stesso girone di campionato, divise da 6 punti in classifica. I padroni di casa dell’Acireale hanno mantenuto il secondo posto anche dopo l’ultimo pareggio in casa contro il Marina di Ragusa, un’occasione perduta contro una formazione di bassa classifica per mantenere la seconda piazza solitaria, col distacco rispetto al Palermo capolista salito a 8 punti. Resta invece a metà classifica il Messina dopo l’1-1 a Torre Annunziata contro il Savoia, con i giallorossi che partono sfavoriti nel confronto pur avendo vinto 2-0, il 7 aprile scorso, l’ultimo precedente disputato contro l’Acireale. Match in gara unica, la vincente sarà qualificata direttamente agli ottavi di finale.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA ACIREALE MESSINA

Acireale Messina, mercoledì 23 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali disponibili in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Non sarà disponibile neppure la diretta streaming video via internet dell’incontro, ma tramite i canali social delle due società, su Facebook, Instagram e Twitter, sarà possibile reperire sul web aggiornamenti e informazioni sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI ACIREALE MESSINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Acireale Messina, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Tupparello di Acireale, sfida valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. I padroni di casa dell’Acireale, guidati in panchina da Peppe Pagana, schiereranno ACIREALE (4-3-3): Pitarresi, Orlando, Raucci, Crispini, Sicignano, Ba, Savanarola, Barcio, Arena, Rizzo, Diop. Risponderà il Messina guidato in panchina da Costantino schierato con MESSINA (4-3-1-2): Aiello; Casella, Marchetti, Fissore, Brunetti; Bevis, Giuffrida, Correnti; Coria, Melillo; Carbonaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA