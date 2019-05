Diretta Acqua e Sapone Italservice/ Streaming video e tv, finale calcio a 5 (gara-1)

Acqua e Sapone Italservice, diretta dagli arbitri Gianfranco Marangi della sezione Aia di Brindisi, Giulio Colombin di Bassano del Grappa e Giovanni Zannola di Ostia Lido, in diretta sabato 25 maggio 2019 alle ore 17.30 presso il PalaRoma di Montesilvano, sarà una sfida valevole come gara 1 della serie Scudetto del campionato italiano di Calcio a 5. I padroni di casa si presentano all’appuntamento con i galloni di campioni d’Italia in carica e favoriti, ma la formazione marchigiana allenata da Fulvio Collini è sicuramente in un gran momento, essendosi guadagnata l’accesso alla finalissima dopo le vittorie nei quarti e in semifinale. Formula inalterata col titolo che andrà alla prima squadra che si aggiudicherà tre gare al meglio delle cinque nella serie Acqua e Sapone Italservice. Prime due gare a Montesilvano, poi due match a Pesaro, eventuale gara 5 il 16 giugno in casa degli abruzzesi che hanno il vantaggio del fattore campo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bisogna segnalare che Acqua e Sapone Italservice in diretta tv sarà visibile questo pomeriggio su Sky Sport Serie A, il canale numero 202 della piattaforma satellitare Sky, naturalmente a partire dalle ore 17.30. Per gli abbonati alla televisione satellitare, se non potranno vedere la partita in tv, bisogna ricordare che sarà garantita pure la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ACQUA E SAPONE ITALSERVICE

Eccovi adesso le probabili formazioni di Acqua e Sapone Montesilvano-Italservice Pesaro, in diretta sabato 25 maggio 2019 alle ore 17.30. Gli abruzzesi dovrebbero iniziare la sfida con questo quintetto: Mammarella, Calderolli, Lima, Lukaian, Murilo. A disposizione Avellino, Casassa, Coco, Cuzzolino, De Oliveira, Ercolessi, Fiuza, Jonas, Patricelli. I marchigiani dovrebbero partire in campo con Miarelli, Borruto, Canal, Salas e Taborda. Pronti a subentrare Borea, Del Grosso, Fortini, Guennounna, Honorio, Mancuso, Mateus, Polidori, Toninandel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano l’Acqua e Sapone Montesilvano favorita per la conquista della vittoria sulla Italservice Pesaro. Vittoria in casa quotata 2.05 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.80 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 2.85 da William Hill.



© RIPRODUZIONE RISERVATA