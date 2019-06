Diretta Acqua e Sapone Italservice/ Streaming video tv: “bella” scudetto (calcio a 5)

Acqua e Sapone Italservice, in diretta dal PalaRoma di Montesilvano (Pescara) questa sera, sabato 15 giugno 2019 alle ore 21.00, sarà la decisiva gara-5 della finale scudetto della Serie A 2018-2019 del calcio a 5. Dunque si è resa necessaria la bella in questa avvincente serie Acqua e Sapone Italservice: fino a questo momento ci sono state due vittorie per parte, fra l’altro una in casa e l’altra in trasferta per entrambe le formazioni. Gli abruzzesi dell’Acqua e Sapone avevano iniziato vincendo gara-1 in casa, però poi c’è stata la rimonta dei marchigiani dell’Italservice Pesaro, che hanno espugnato il campo di Montesilvano in gara-2 e poi vinto in casa gara-3, conquistando il match ball per la quarta partita da disputare ancora in casa. Domenica scorsa però l’Acqua e Sapone ha fatto il colpaccio nelle Marche, riconquistando l’inerzia della serie: sono adesso gli abruzzesi a giocare in casa la partita decisiva, anche se il fattore campo finora non è stato esattamente fondamentale in questa finale scudetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Acqua e Sapone Italservice sarà trasmessa come sempre dalla televisione satellitare, come già in occasione di gara-4 il canale cui rivolgersi sarà di nuovo Sky Sport Football, cioè il numero 203. Tutti gli abbonati potranno ovviamente avvalersi del servizio di diretta streaming video per seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.

DIRETTA ACQUA E SAPONE ITALSERVICE: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già avuto modo di accennare, la diretta Acqua e Sapone Italservice sarà l’epilogo di una finale scudetto emozionante e ricca di colpi di scena. La nettissima vittoria in gara-1 faceva pensare che l’Acqua e Sapone potesse avere vita facile, invece è stata l’Italservice a vincere le due successive partite, portandosi a un passo dal trionfo. In gara-4 tuttavia i marchigiani hanno sprecato un match point in casa e di conseguenza adesso si ritrovano in una situazione complicata anche psicologicamente, dovendo vincere in Abruzzo per conquistare lo scudetto. L’inerzia della serie dunque è tornata a vantaggio dell’Acqua e Sapone, ma pure i padroni di casa non potranno permettersi alcun errore, perché questa finale scudetto ci ha già regalato numerosi colpi di scena e per questo motivo sbilanciarsi su quanto potrebbe succedere è profondamente sbagliato.



