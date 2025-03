DIRETTA ACR MESSINA ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Guardiamo qualche dato prima di cominciare il commento live della diretta di ACR Messina Altamura, in questa rubrica infatti analizzeremo i trend delle due squadre alla ricerca della potenziale favorita da un punto di vista statistico. Iniziamo parlando del Messina, squadra che cerca di portare a casa il risultato affidandosi al possesso palla, infatti abbiamo una media del 49% di partita in partita e questo potrebbe mettere in difficoltà gli ospiti che contro squadre che nascono il pallone subiscono in media 1,5 gol.

Video Giugliano ACR Messina (2-3)/ Gol e highlights: Crimi completa la rimonta! (Serie C, 23 marzo 2025)

Però l’Altamura può contare sugli episodi visto che nelle ultime tre partite hanno segnato ben 4 gol da situazioni di calcio piazzato. Senza contare che la squadra ha avuto un’impennata nelle ultime cinque partite passando da 0,9 reti segnate ogni novanta minuti all’1,3 del campione preso in esame. Fortuna o qualità? Lo scopriremo nel prossimo aggiornamento della diretta dove vedremo finalmente il commento live di questo match, perciò non cambiate pagina perché si sta per entrare nel vivo della diretta di Messina Altamura! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Giugliano ACR Messina (risultato finale 2-3): segna Crimi nel recupero! (Serie C, 23 marzo 2025)

DIRETTA ACR MESSINA ALTAMURA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta ACR Messina Altamura è sul canale Sky Sport 254. Se siete abbonati a Sky potrete quindi vedere questa partita di Serie C comodamente a casa. L’emittente satellitare garantisce la visione del match anche in streaming sull’app di Sky Go.

DODICI PUNTI PER LASCIARE I PLAYOUT

Inizia sabato 29 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta ACR Messina Altamura. Presso lo Stadio San Filippo-Franco Scoglio i giallorossi continuano ad inseguire la salvezza sebbene servano ben dodici punti per quantomeno agganciare il Latina e scongiurare il pericolo rappresentato dai playout. I quindici punti a disposizione da qui alla fine del campionato rappresentano un margine piuttosto esiguo per i sogni di rimonta dei giallorossi che, ultimi in diciottesima posizione dopo le esclusioni dal torneo di Turris e Taranto già retrocesse per decisione della Federazione, se la dovranno vedere probabilmente a stagione conclusa con la Casertana se vorranno mantenere la categoria.

Video Potenza Altamura (3-1)/ Gol e highlights: lucani al sesto posto (Serie C, 17 marzo 2025)

Il Messina continua a sperare venendo dal successo maturato in trasferta contro il Giugliano e l’Altamura, sconfitto invece di recente dal Potenza, vorrebbe invece ritagliarsi un posticino in zona playoff. I trentaquattro punti già conquistati e la dodicesima posizione non sono abbastanza perchè i pugliesi lottino per la promozione ed occorrono almeno altri quattro punti per poter raggiungere il terzetto composto da Juventus Next Gen, Cavese e lo stesso Giugliano, a quota trentotto.

DIRETTA ACR MESSINA ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta ACR Messina Altamura ci aspettiamo l’utilizzo del modulo 4-3-2-1 con Krapikas, Lia, Marino, Gelli, Haveri, Garofalo, Crimi, Petrucci, Pedicillo, Tordini e Luciani da parte di mister Bancheri. Rispetto ai padroni di casa, gli ospiti dovrebbero invece essere impostati secondo un 4-3-3 con Viola, Manè, Rizzo, De Santis, Ortisi, Ganfornina, Franco, Grande, Rolando, Leonetti ed Onofrietti almeno dall’inizio delle ostilità.

DIRETTA ACR MESSINA ALTAMURA, LE QUOTE

Le quote per l’esito finale della diretta ACR Messina Altamura sembrano leggermente favorevoli per i padroni di casa. I siciliani, almeno secondo Snai, hanno le maggiori probabilità di successo ed infatti il segno 1 viene fissato a 2.25. Gli ospiti hanno comunque buone possibilità di aggiudicarsi a loro volta la vittoria se si guarda al 2, quotato appunto a 2.60, mentre il pareggio rappresenta per ora un’alternativa abbastanza improbabile a giudicare dall’x quotato a 3.50.