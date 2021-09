Diretta/ Acr Messina Bari streaming video tv: a difesa della vetta (Serie C)

DIRETTA ACR MESSINA BARI: BIG MATCH!

Acr Messina Bari, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio San Filippo di Messina, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Pugliesi attesi dalla difficile trasferta siciliana a difesa della vetta, mantenuta nel girone C anche dopo l’ultimo pari interno contro la Paganese. Un’occasione sprecata visto che con una vittoria interna sarebbe potuto arrivare per i Galletti il primo importante allungo stagionale in un campionato estremamente competitivo.

Diretta/ Bari Paganese (risultato 1-1) streaming video tv: pareggia Firenze!

Il Messina era reduce dalla prima vittoria stagionale contro la Virtus Francavilla, ma per i peloritani manca ancora la giusta continuità, da trovare nelle prossime partite: domenica scorsa in casa del Picerno è arrivato per i giallorossi il secondo ko stagionale. Le due squadre si sono affrontate in Serie D il 16 settembre 2018 per l’ultima volta a Messina, 0-3 per i pugliesi il risultato finale. Ultima vittoria interna del Messina datata 3 aprile 2004, un 1-0 nel campionato di Serie B.

Diretta/ Picerno Acr Messina (risultato finale 2-1): Reginaldo decide su rigore!

DIRETTA ACR MESSINA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Acr Messina Bari non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA BARI

Le probabili formazioni della diretta Acr Messina Bari, match che andrà in scena al San Filippo di Messina. Per l’Acr Messina, Salvatore Sullo schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi; Simonetti, Fofana, Damian, Catania; Adorante, Vukusic. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Frattali; Mazzotta, Di Cesare, Terranova, Belli; D’Errico, Bianco, Maita; Botta; Cheddira, Marras.

Diretta/ Catania Bari (risultato finale 1-2) streaming video tv: la decide Simeri

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Filippo di Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Acr Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA