Diretta Acr Messina Catania/ Streaming video tv: derby di grande fascino! (Serie C)

DIRETTA ACR MESSINA CATANIA: DERBY AD ALTA TENSIONE!

Acr Messina Catania, partita diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 14:30 di domenica 19 dicembre: nella 19^ giornata del girone C di Serie C 2021-2022 assisteremo a un sentitissimo derby siciliano, il secondo consecutivo per gli etnei che nell’ultima giornata hanno fatto il grande colpo battendo il Palermo, nel loro derby di “riferimento”. Catania che senza la penalizzazione sarebbe in zona playoff, ma al netto dei 2 punti in meno ha comunque una buona classifica: questo, considerando le possibili ripercussioni economiche che purtroppo potrebbero avere ancora qualche riflesso sul campo.

L’Acr Messina non vince da sei giornate, è ultimo in classifica e dopo i 5 gol incassati a Torre del Greco ha esonerato Ezio Capuano: è già finita l’era del focoso tecnico, squadra affidata ad interim a Ezio Raciti e che ha bisogno di una decisa sterzata, il derby del San Filippo sul piano delle motivazioni potrebbe fare tanto. Come andranno le cose nella diretta di Acr Messina Catania? Stiamo per scoprirlo, ma prima andiamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla partita, cominciando come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA ACR MESSINA CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Acr Messina Catania sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: per la precisione bisognerà andare su Sky Sport 255 (per gli abbonati al satellite) o al numero 486 del digitale terrestre. Esiste come sempre l’alternativa, data dal portale Eleven Sports che da parecchi anni ormai è la casa della Serie C: tutti i match, anche quelli di Coppa Italia, sono forniti dalla piattaforma in diretta streaming video, ci si potrà abbonare al servizio oppure decidere di acquistare la singola partita, che salvo eccezioni ha un prezzo fissato che non varia.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA CATANIA

In Acr Messina Catania, Raciti potrebbe al momento confermare il 3-4-2-1: in porta Michal Lewandowski, davanti a lui difesa con Mikulic, Carillo e Celic mentre si alzano i due laterali che potrebbero essere Fazzi e Simonetti, con Distefano che però insidia una delle due maglie. In mezzo al campo possono tornare titolari Marginean e Damian, che sfidano la concorrenza di Amara Konate e Lamine Fofana; Adorante o Ibourahima Baldé giocheranno come centravanti, ma il senegalese di passaporto spagnolo può anche arretrare la sua posizione sostituendo Raffaele Russo o Catania.

Francesco Baldini si affida al 4-2-3-1: non avrà a disposizione Russini che è squalificato, e quindi sulla trequarti Russotto o Andrea Piccolo completeranno la linea con Freddi Greco e Biondi, alle spalle del favoloso Luca Moro che, con la doppietta al Palermo, è salito a 18 gol in campionato. Maldonado e Rosaia sono insidiati da Izco e Provenzano ma restano favoriti per formare la cerniera nel settore nevralgico del campo; in difesa Monteagudo e Claiton dos Santos dovrebbero essere i centrali a protezione del portiere Scancampiano, con Calapai e Pinto regolarmente schierati come terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Acr Messina Catania, andiamo alla scoperta delle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,95 volte la puntata, mentre l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – vi farebbe guadagnare 3,15 volte l’importo investito. Infine, il segno 2 per l’affermazione degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,35 volte quanto avrete scelto di mettere sul piatto con questo bookmaker.

