Diretta ACR Messina Latina, due squadre in difficoltà!

La diretta ACR Messina Latina sarà valida per il venticinquesimo turno del girone C della Serie C e metterà in scena la sfida tra due squadre in grossa difficoltà in questa stagione e che nelle ultime uscite stagione non stanno vivendo un ottimo momento di forma, gli ospiti sono 16° in classifica e in questo momento rischierebbe la retrocessione tramite i playout e nelle ultime uscite non è riuscita a portare a casa punti, l’ultima giornata infatti l’ha persa 0-3 in casa contro l’Avellino. La squadra di casa invece vive una situazione ancora più difficile occupando il 18° posto con 20 punti ed è in una serie negativa da 6 gare, nell’ultima partita però è riuscito a pareggiare 1-1 in trasferta contro la Casertana

Diretta ACR Messina Latina, come seguire la partita

Per seguire la diretta ACR Messina Latina dello Stadio Filippo-Franco Scoglio tutti i tifosi e gli interessati dovranno sottoscrivere l’abbonamento ai servizi di Sky Sport, potranno poi sintonizzarsi ai canali Sky Sport o Sky Sport Calcio, o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Formazioni ACR Messina Latina, i protagonisti in campo

Per la diretta Messina Latina delle 15.00 i padroni di casa dovrebbero confermare le scelte del tecnico Giacomo Modica dell’ultima giornata 4-3-1-2 con Krapikas in porta, Lia e Ingrosso esterni bassi insieme a Dumbravanu e Marino difensori centrali, Garofalo, Buchel e Crimi a centrocampo, Petrucci trequartista in supporto di Luciani e De Sena coppia d’attacco. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere secondo il 3-4-1-2 di Roberto Boscaglia con Zacchi tra i pali, Vona, Crescenzi e Marenco trio di difesa, Ercolano e Improta gli esterni con Petermann e Ciciretti a completare il centrocampo, Ndoj trequartista alle spalle di Riccardi ed Ekuban come riferimento offensivo

Scommesse e quote ACR Messina Latina, il possibile esito finale

La diretta ACR Messina Latina è la gara che potrebbe aiutare una delle due squadre a risollevarsi dalla loro situazione difficile di classifica, infatti ad entrambe le squadre servono i 3 punti per continuare a sperare di poter uscire dalla zona calda del fondo della classifica, questo potrebbe spingere gli allenatori ha schierare i loro per provare a vincere e continuare con quell’idea di gioco qualsiasi sia il momento della gara per non accontentarsi del pareggio.

Ad essere più favorito per la vittoria finale è il Latina per via della posizione migliore in classifica e perché le due sconfitte consecutive arrivano dopo una serie di 3 vittorie di fila che dimostrano come la squadra sia migliore rispetto alla posizione che occupa. Notevole incertezza secondo le quote Snai, con il segno 1 solo di poco favorito a 2,45.